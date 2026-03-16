伊朗戰爭燒掉120億美元！川普幕僚曝停戰按鈕

美國白宮首席經濟顧問哈塞特表示，伊朗戰爭耗資甚巨。（歐新社）

美以聯手對伊朗進行軍事行動邁入第三週，伊朗報復襲擊荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），使國際油價飆漲約40%，全球關注戰事何時結束，對此，美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）透露，五角大廈評估至少約需4至6週，目前進度超前，但強調最終停戰時間仍由川普決定。

哈塞特昨（15）日接受CBS節目「面對全國」（Face the Nation）訪問，提到美軍對伊朗戰爭支出時表示，他最新收到的簡報數字是120億美元。對於外界擔憂美國彈藥庫存以及是否要向國會追加預算，他指出，美軍現階段作戰使用的多為既有庫存，因此短期內不一定需要額外追加預算。此前外傳若戰事延長，可能提出高達500億美元的補充預算案。

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至於戰事將持續多久？哈塞特說，五角大廈估計，完成對伊朗的軍事任務需要4至6週，而我們「進度超前預期」。他補充，一旦戰爭結束，全球經濟將可重大回升。

這場戰爭自2月28日爆發以來，川普政府對於戰爭時間表始終保持模糊態度，哈塞特強調最終停戰仍將由川普總統決定，「只要總統認為伊朗已不再具備勒索美國或威脅鄰國的能力，他就會宣布戰爭結束」。

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