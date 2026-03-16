川普要求南韓出兵荷姆茲海峽 李在明政府：慎重考慮

美國總統川普近日要求南韓向荷姆茲海峽派遣軍艦，青瓦台15日透露，李在明政府將與華府密切溝通，並於慎重考慮後做出決定。（彭博資料照）

美國總統川普（Donald Trump）近日要求南韓等國家向荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）派遣軍艦，以維持該重要航道的開放及安全。南韓總統府青瓦台相關人士15日透露，李在明政府將與華府密切溝通，並於慎重考慮後做出決定。

《韓聯社》報導，該人士稱，青瓦台相當關注川普近日在社群媒體上發布的內容。他指出，國際航道的安全和航行自由符合所有國家的利益，是受國際法保護的對象。有鑑於此，南韓政府希望全球海運能早日恢復暢通，並密切關注中東局勢和有關國家動向。且為確保南韓公民和能源運輸安全，正考慮多重方案。

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美國尚未正式向南韓提出派兵要求。《韓聯社》引述該人士說法稱，青瓦台將在近期了解美方具體意圖和動向，同時關注中國、法國、日本、英國等同樣被川普點名國家的動向，認真研究因應措施。

由於伊朗持續封鎖荷姆茲海峽，川普14日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）宣布，希望受海峽封鎖影響的中國、法國、日本、南韓、英國及其他多國，能派遣軍艦前往該地區。

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