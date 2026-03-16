WBC首度止步8強！日本隊監督維基百科慘被竄改成「死刑囚」

2026經典賽，日本隊監督井端弘和。（美聯社）

2026世界棒球經典賽（WBC）8強賽戰況激烈，上屆冠軍日本隊以5：8輸給委內瑞拉，隊史首度止步8強。日本隊監督井端弘和在賽後記者會，坦言「輸球的現實，就擺在眼前」，並向所有選手與支持者鞠躬道歉，然而卻難以抵擋球迷怒火，更有過激球迷，直接竄改其維基百科個人頁面，加上「死刑囚」等難聽字句，引發熱議。

據了解，日本隊連續5屆WBC皆有挺進8強賽，直到這屆才首度止步8強，甚至創下1999年開放職業球員參加國際賽以來，日本隊首度在三大國際一級賽事（經典賽、奧運、12強）中無緣4強的慘烈紀錄。另外，本屆日本隊集結大谷翔平、山本由伸、吉田正尚等數名現役MLB球員，實力強大的豪華陣容，令許多球迷不解竟會止步8強的原因。

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目前在PTT、臉書、Threads等社群平台，不少台灣球迷分享一張截圖，為此次領軍日本隊的監督井端弘和，在維基百科日文版的個人頁面，介紹詞部分被額外加入「死刑囚」、「國民的戰犯」（国民的戦犯の相性でお馴染み）。根據維基百科修修改紀錄顯示，這2個詞是在昨日凌晨4點多被加入，疑似是不滿井端弘和的過激球迷手筆。

台灣網友對此議論紛紛，「日本鄉民果然更凶殘」、「超派欸！暴民不分國籍！」、「日本人也有亂改wiki的底端」、「死刑囚是怎樣？千古罪人喔」、「球迷沒同理心果然也不分國籍」、「台日韓一家親啦，一個比一個還嗆」、「日本鄉民氣炸了吧，豪華陣容歷屆表現最差」、「日本的標準檢視嚴苛多了，對他們來說4強算基本交代」。

還有球迷透露，前年12強台灣隊奪冠後，井端弘和的維基百科個人頁面也曾被惡過。另有網友感慨，「反觀台灣球迷真的算善良」、「台灣球迷好多了，預賽淘汰還去接機」、「台灣球迷賽後開始瘋狂傳南韓金倒永跳舞影片，氣氛相對和平」。

不少球迷注意到，井端弘和在維基百科日文版的個人頁面內容，遭人惡意竄改。（圖擷取自維基百科日文版頁面）

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