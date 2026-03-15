談中國向海圖強 習近平：推進「一帶一路國際港口」聯盟建設

中共總書記習近平在黨刊「求是」雜誌發表有關中國海洋政策的文章說，推進「中國式現代化」必須「高效開發利用海洋」，走出一條具有中國特色的「向海圖強之路」。（歐新社）

新華社今天報導，中共總書記習近平在黨刊「求是」雜誌發表有關中國海洋政策的文章說，推進「中國式現代化」必須「高效開發利用海洋」，走出一條具有中國特色的「向海圖強之路」。其中的做法包括「推進『一帶一路國際港口』聯盟建設」。

根據報導，習近平這篇題為「推動海洋經濟高質量發展」的署名文章，預定明天發表。文章首先提到，中國經略海洋、開發海洋歷史悠久，推進「中國式現代化」，必須高效開發利用海洋，推動「海洋經濟高質量發展」，走出一條「具有中國特色的向海圖強之路」。

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習近平在文章中提到數項相關的「大的思路」，其中包括「更加注重合作共贏」，主動參與全球海洋治理，共同和平利用海洋能源資源，「堅決維護我國領土主權和海洋權益」。

他說，具體工作上要重點抓好6個方面。一，加強頂層設計和政策支持。編制「十五五」海洋經濟發展規劃，加大產業、科技、財稅、金融等方面政策支持力度，鼓勵引導社會資本積極參與發展海洋經濟。二，提高海洋科技自主創新能力。強化海洋戰略科技力量，培育發展海洋科技領軍企業和專精特新中小企業。

三，做強做優做大海洋產業。推動海上風電規範有序建設，發展現代化遠洋捕撈，積極發展海洋生物醫藥、生物製品，打造海洋特色文化和旅遊目的地，推進船舶和海洋工程裝備產業「高質量發展」行動，加強「數位海洋」建設，推動海運業「高質量發展」。四，加強主要海灣整體規劃。有序推進沿海港口群優化整合，支持重點港口綠色化、數智化轉型。

五，加強海洋生態環境保護。加強海洋環境風險源頭防範，接續實施重點海域綜合治理，積極推進海域分層立體利用，探索開展海洋碳匯核算。六，深度參與全球海洋治理。加強全球海洋科研調查、防災減災、藍色經濟合作，「推進『一帶一路』國際港口聯盟建設」。

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