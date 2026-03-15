水情拉警報！苗栗3水庫蓄水量腰斬 永和山再現「希臘神殿」景象

永和山水庫從去年11月進入枯水期後，水位節節下降，相較於去年同期，蓄水量減少一半。（圖由林桔春提供）

春旱未解，經濟部水利署已於12日宣布，即起新竹地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，並成立旱災水利署緊急應變小組。苗栗縣境永和山、明德、鯉魚潭3座水庫，今（15）日的蓄水量，相較去年同期，也是腰斬；永和山水庫更是繼2021年全台大旱之後，再次露出宛如希臘神殿般的水庫邊坡立面，蒼涼景象，警醒大眾珍惜水資源。

依經濟部水利署水庫水情公開資訊顯示，今天下午3點，苗栗縣境內的永和山水庫有效蓄水量1378.6萬立方公尺，蓄水率46％；明德水庫有效蓄水量546.3萬立方公尺，蓄水率44％；鯉魚潭水庫有效蓄水量4153.2萬立方公尺，蓄水率35.9％。

請繼續往下閱讀...

然去年3月15日，永和山水庫有效蓄水量2554.27萬立方公尺，蓄水率85.33％；明德水庫有效蓄水量1192.59萬立方公尺，蓄水率95.33％；鯉魚潭水庫有效蓄水量9946.41萬立方公尺，蓄水率86.11％。3水庫當前蓄水量相較於去年，平均少了一半。

地方鄉土攝影家林桔春，長期觀察紀錄永和山水庫水情，他今天也再次於永和山水庫拍攝到宛如希臘神殿的立面浮出水面。林桔春說，從去年11月進入枯水期後，他就觀察到永和山水庫的水位節節下降，今天拍攝到的景象，是繼2021年全台大旱之後，再次浮現，除盼老天爺降雨解旱，也呼籲大家要珍惜水資源，節約用水。

永和山水庫更是繼2021年全台大旱之後，再次露出宛如希臘神殿般的水庫邊坡立面。（圖由林桔春提供）

永和山水庫更是繼2021年全台大旱之後，再次露出宛如希臘神殿般的水庫邊坡立面。（圖由林桔春提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法