日本九州部署國產反艦飛彈 分析：嚇阻北京勿對台灣輕舉妄動

日本3月底將於九州熊本縣的陸上自衛隊健軍駐屯地部署國產升級版的12型陸基反艦飛彈，分析師指出，此舉是為了嚇阻中國解放軍不要對日本本土和台灣輕舉妄動。（美聯社）

香港《南華早報》報導，日本將於3月底在九州熊本縣的陸上自衛隊健軍駐屯地（Camp Kengun）部署國產升級版的12型陸基反艦飛彈（Type-12 missile），此舉可能被北京當局解讀為跨越了「戰略門檻」（strategic threshold）。

日本與中國在鄰近台灣的東海地區日益升高的軍事緊張，促使日本加快了軍事部署計畫，日本防衛省2024年因此決定將這項飛彈部署計畫提早1年。

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由三菱重工研發生產的升級版12型陸基反艦飛彈，射程約1000公里，比原先的200公里提升許多。如果在九州部署，它幾乎可以覆蓋整個東海，並達到中國的沿海城市，其目的是在台灣海峽發生可能的衝突時，嚇阻中國海艦艇。

橫須賀亞太研究理事會（YCAPS）執行長布拉福德（John Bradford）表示，日本在熊本縣部署12型陸基反艦飛彈，是對其計畫的新升級，以確保在衝突中能夠威脅整個東海的中國海軍艦艇。

布拉福德說：「這項舉措與中國長期以來部署所謂的空中拒止武器作法如出一轍，這些武器可以針對進入東海的外國船隻。這將加強嚇阻，因為任何進入東海的軍艦都知道，它可能成為中國或日本的攻擊目標，『海上相互拒止』將使雙方都不願動用武力，因為他們知道，在爭奪這個戰略緩衝區的海上控制權方面，他們將面臨挑戰。」

SeaLight海上透明計畫主任、美國空軍退休上校鮑威爾（Ray Powell）表示，日本這次部署融入了沿著「第一島鏈」不斷壯大的盟軍飛彈網，這種情況再加上美國和菲律賓在更南邊的新部署，使北京的軍事考量變得更加複雜。

鮑威爾指出：「在分擔責任方面，這大大增加了日本對盟國的價值，日本從高度依賴美國進行遠程打擊行動，轉變為擁有自己可靠的嚇阻力量。東京正在承擔華府一直希望看到的作業風險和責任。」

華府智庫哈德遜研究所高級研究員歐德高（Liselotte Odgaard）表示，日本部署升級版的12型陸基反艦飛彈，標誌著該國二戰後防衛能力中最重要的轉變之一，對嚇阻中國和東京的整體國防分擔具有直接影響。

歐德高指出，升級版12型陸基反艦飛彈的部署將增加對日本領土發動攻擊的成本，並使中國解放軍的戰略規劃更加複雜化，與以前東京缺乏能夠打擊中國解放軍基地或沿海集結地的長程飛彈不同，現在北京必須在東海或台灣附近展開行動前，為日本可能的報復做好準備。

歐德高說，鑒於12型陸基反艦飛彈能夠打擊中國本土，北京很可能將日本的部署視為直接的軍事威脅，並認為這是日本大幅增加其威脅中國軍事基地和後勤樞紐的能力，削弱了中國對其自身反介入/區域拒止能力的信心，在北京看來，日本已經跨越了1個「戰略門檻」。

歐德高指出，北京也會將日本的部署解釋為「為台灣衝突做準備」，加劇了外界對日本的意圖及該國限制中國行動的懷疑。

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