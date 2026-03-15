共機重啟擾台！消失半個月後出動26架 原因曝

共機襲擾我演習區域。示意圖。（國防部提供）

共機異常消失兩週後，再度重啟大規模擾台行動。國防部今（15）日證實，在過去24小時內，共計偵獲26架次共機在台灣海峽周邊活動，是自2月下旬以來首度出現的大規模演訓。外界推測，此舉可能與不滿賴清德總統的國防談話，或為應對美總統川普月底訪中前的壓力測試有關。

據《路透》報導，在「消聲匿跡」超過兩週後，中共空軍週日恢復在台灣周邊的大規模活動。我國國防部於週日上午發布的每日即時軍事動態中指出，過去一天偵獲的26架共機，主要集中於台灣海峽。

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上次發現如此之多共機是在2月25日，當時發現了共30架。但自2月27日至3月7日間，共機幾乎完全消失，此後也僅有零星活動，北京方面對此異常現象並未給出解釋。

針對兩岸僵局，中共國台辦週六晚間發表措辭強硬的聲明，抨擊賴清德總統有關增加國防預算、捍衛民主體制的談話，更稱若「冒險挑釁」將是「自掘墳墓」。此番言論被視為共機重啟騷擾的政治導火線。

我國官員與專家分析，共機先前消失的原因眾說紛紜，可能包括習近平正對共軍高層進行整肅，或是北京試圖在美國總統川普預計3月31日訪中前，重新調整對台的施壓力度。

國防部長顧立雄則警示，儘管共機曾一度減少，但共艦始終在周邊活動，中共的威脅從未消失。

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