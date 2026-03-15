為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    共機重啟擾台！消失半個月後出動26架 原因曝

    2026/03/15 17:07 即時新聞／綜合報導
    共機襲擾我演習區域。示意圖。（國防部提供）

    共機襲擾我演習區域。示意圖。（國防部提供）

    共機異常消失兩週後，再度重啟大規模擾台行動。國防部今（15）日證實，在過去24小時內，共計偵獲26架次共機在台灣海峽周邊活動，是自2月下旬以來首度出現的大規模演訓。外界推測，此舉可能與不滿賴清德總統的國防談話，或為應對美總統川普月底訪中前的壓力測試有關。

    據《路透》報導，在「消聲匿跡」超過兩週後，中共空軍週日恢復在台灣周邊的大規模活動。我國國防部於週日上午發布的每日即時軍事動態中指出，過去一天偵獲的26架共機，主要集中於台灣海峽。

    上次發現如此之多共機是在2月25日，當時發現了共30架。但自2月27日至3月7日間，共機幾乎完全消失，此後也僅有零星活動，北京方面對此異常現象並未給出解釋。

    針對兩岸僵局，中共國台辦週六晚間發表措辭強硬的聲明，抨擊賴清德總統有關增加國防預算、捍衛民主體制的談話，更稱若「冒險挑釁」將是「自掘墳墓」。此番言論被視為共機重啟騷擾的政治導火線。

    我國官員與專家分析，共機先前消失的原因眾說紛紜，可能包括習近平正對共軍高層進行整肅，或是北京試圖在美國總統川普預計3月31日訪中前，重新調整對台的施壓力度。

    國防部長顧立雄則警示，儘管共機曾一度減少，但共艦始終在周邊活動，中共的威脅從未消失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播