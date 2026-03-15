殺雞焉用牛刀！烏克蘭1000美元攔截無人機爆紅 中東11國買不到

烏克蘭製造商「野蜂」開發的「刺針」攔截無人機，其低成本與高效能特性在實戰中備受矚目。（擷取自Wild Hornets專頁）

一款成本最低僅1000美元、小到能塞進背包的烏克蘭攔截無人機，因展現出攔截敵方自殺無人機的能力而備受關注。儘管已有至少11個中東國家表達採購興趣，但基輔政府目前尚未允許出口，優先滿足本國防衛需求。

據軍事媒體《The War Zone》報導，隨著中東衝突加劇，伊朗製「見證者」（Shahed）系列自殺無人機對該區基礎設施與美軍基地構成嚴重威脅。面對這類造價約5萬美元（約新台幣156萬元）的無人機，美軍與盟國過去常被迫發射單價數百萬美元的防空飛彈進行攔截，在戰術與經濟上極度不對稱。

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為解決此痛點，烏克蘭無人機製造商「野蜂」（Wild Hornets）開發出名為「刺針」（Sting）的攔截無人機，成為昂貴防空飛彈之外的低成本攔截選項。這款裝備最高時速約約278公里。

據廠商透露，這款採用3D列印技術製造的攔截機，單價僅約1000至2500美元（約新台幣3.1萬至7.8萬元）。在實戰中，部分系統結合熱影像、雷達追蹤與AI輔助導引，並由操作員手動控制，能以極低成本反制來襲的敵方無人機。

烏克蘭總統澤倫斯基日前透露，已有10多個國家針對防範伊朗無人機向基輔尋求協助。據悉，至少11個中東國家對這些烏克蘭製的反無人機系統展現高度興趣。

然而，「野蜂」發言人表示，因現行法律規定必須優先滿足烏克蘭國防需求，目前尚未允許這類無人機出口。該公司也發出聲明澄清，否認稍早指稱其正與沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）進行直接採購談判的傳聞。

美軍跟進：翻轉防空成本劣勢

事實上，美軍也正努力翻轉這種不對稱的防空成本。美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）指出，美軍已逐步掌握反制這類廉價無人機的戰術。古柏表示：「過去我們總是用200萬美元的飛彈打5萬美元的無人機，現在我們已經能用1萬美元的武器，擊落10萬美元的無人機。」

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