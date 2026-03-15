蔣萬安質疑賴總統美化殖民 何孟樺：證明從未真正反省二二八

台北市議員何孟樺。（資料照）

總統賴清德昨日致詞表示，國民黨政府來台後，對台人民比殖民統治的日本差。台北市長蔣萬安今天參加國際自由車環台公路大賽」台北站開幕典禮前表示，賴不應美化殖民，身為總統應團結社會，不是一再撕裂社會製造仇恨。對此，議員何孟樺表示，蔣的說法證明他從未真正反省二二八。

何孟樺表示，「狗去豬來」是台灣社會在國民黨政府接收台灣之後流行的一句話。當時的台灣人感慨，日本人雖然是狗，但還會幫忙看門；但是國民黨的統治者，卻只是一群好吃懶作的豬，什麼也不會。

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她指出，1945年日本戰敗，台灣各界熱烈期待島嶼新生，對前來接收的中華民國政府熱烈歡迎，更期待脫離殖民的台灣人可以當家作主。然國民黨戰後統治的無能，不僅讓台灣人期待落空，更導致了二二八事件。

她認為，賴總統的發言沒有任何一處美化殖民時代，只是陳述當時台灣人最直接的感受。沒想到每年都以市長身份為二二八事件致歉的蔣萬安卻刻意顛倒黑白，批評賴總統美化殖民，更說賴總統陳述史實是在撕裂社會，製造更深仇恨和對立。

何孟樺提到，每年蔣市長都在二二八事件紀念會上，談及還原真相、正視歷史的重要性，如今賴總統討論起真相、提起歷史，蔣卻說這是「撕裂社會，製造更深仇恨和對立」，有什麼言行可以比他這般言論，更清楚詮釋什麼是「表裡不一」？

何孟樺說，二二八紀念日剛過，蔣萬安就做出如此發言，不僅證實這些年來，從來沒有真正認識、反省過二二八事件，更證明轉型正義、和解共生最大障礙，就是始終不願面對過去、迴避歷史的中國國民黨。

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