立委赴中納管遭擋百餘次！綠委轟：在野與境外敵對勢力站同一陣線

立法院國民黨團總召傅崐萁2024年4月27日率黨籍立委，與中國全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤會面。（傅崐萁辦公室提供）

中共對台統戰加劇，傅崐萁等多位國民黨立委卻多次赴中會見國台辦，引發國安危機。為防堵我國特定公職、退役軍人及政黨人士赴中「領旨」配合中共敘事，民進黨數位立委相繼提出立委赴中納管、「立法委員行為法」修法卻遭藍白阻擋多達850次。對此，民進黨立委直言，從民眾黨中配立委李貞秀可看清紅色滲透的威力有多強大，而在野的表現已全然和境外敵對勢力站在同一陣線。

民進黨立委林宜瑾接受本報訪問時指出，中國是全世界唯一表明對台侵略野心，並著手準備的國家，全然相符於「反滲透法」第二條所定義之境外敵對勢力。任何主權國家都絕對不可能放任其民選公職，秘密、欠缺公開透明進出境外敵對勢力領土卻毫無問責機制，唯獨台灣。

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林宜瑾續指，坐擁立院多數，怎麼表決都會贏的國民黨和民眾黨，面對「立委赴中納管法案」卻祭出近千次的阻擋手段，不敢討論、不敢表決，甚至是不敢讓相關提案出現在公眾眼前。她認為，在野黨的表現不僅不負責任，而且根本已全然和境外敵對勢力站在同一陣線。

至於民進黨在國安法案持續遭擋的情況下，如何轉守為攻？林宜瑾認為，民進黨和民間台派力量進一步深化合作是絕對必要的，「我們要用更加謙遜的態度聽取台派盟友指正與批判，要用更加彈性、創意的策略迎戰國安威脅。」

民進黨立委郭國文提及，從李貞秀事件可以明顯看出，台灣民眾不支持中國人進到立法院，更讓人看清紅色滲透的威力有多強大，竟然可以讓在野黨如此明目張膽違法，讓擁有中國國籍的人擔任立法委員。

郭國文強調，這也是為什麼，加強立委附中的規範如此重要，其實從軍購就可以看出，當民意反對藍白不審預算的行為，他們遲早要退讓，所以民進黨將持續宣傳赴中申報的重要性。

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