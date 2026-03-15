避難所變墳場？WHO通報12醫護慘遇空襲殉職 黎巴嫩已770人亡

WHO秘書長譚德塞。（路透）

世界衛生組織（WHO）昨（14）日證實，黎巴嫩南部一處醫院於週五晚間慘遭空襲，造成包括醫師與護理師在內共12名醫護人員殉職。WHO秘書長譚德塞警告，過去24小時內已有14名醫護死於戰火，醫療人員的安全處境正急速惡化。

據《路透》報導，這起震驚國際的襲擊發生於黎南布爾吉卡勞維（Bourj Qalaouiyeh）醫院。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）隨後在社群平台X發文證實，經核實共有12名醫師、護理師及醫療人員在該次空襲中罹難。

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此外，譚德塞提到，週六稍早於蘇瓦納（Al Sowana）的另一起醫療設施襲擊事件中，亦有2名救護員不幸罹難。統計顯示，在過去短短24小時內，黎巴嫩南部已有14名衛生工作者死於火線。

自美伊衝突爆發以來，連鎖效應已外溢至周邊國家，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）隨之爆發劇烈衝突。報導指出，目前黎巴嫩境內已有約770人喪生，而以色列也持續遭到真主黨多輪飛彈襲擊。

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