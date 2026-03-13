高市早苗健康亮紅燈 矢板明夫曝「日本首相常因健康問題辭職」

日媒報導，日本首相高市早苗12日出現類似感冒的症狀，一度無法站立起身、神情相當疲憊。（彭博資料照）

日媒報導，日本首相高市早苗12日出現類似感冒的症狀，因此取消原定與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）成員國大使會面等外交場合，返回首相公邸休息。日本資深媒體人矢板明夫指出，日本政治史上，包括前首相安倍晉三等，領導人因健康原因辭職的例子並不少，因此外界對高市的健康格外關注。

矢板明夫12日在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，高市早苗當天在國會出席眾議院預算委員會時，被媒體拍到長時間久坐、一度無法站立起身，神情相當疲憊。報導稱，不少大臣和工作人員紛紛上前關心高市的情況，現場氣氛略顯緊張，相關畫面在日本網路上引起不少討論。

隨後日本政府證實，高市可能出現感冒等身體不適症狀，因此提前結束部分公務，回到公邸休息。矢板明夫說，從目前公開的訊息來看，應該只是暫時性的身體狀況，但仍讓不少人感到擔心。

高市上任後曾提出一句著名口號，「工作、工作、工作、工作再工作」，可以看出她對國政的投入和責任感。矢板明夫認為，這樣的態度確實令人尊敬，但也無形中帶給自己非常大的壓力。高市本人過去也說過，常常每天只睡2到4個小時，在如此高強度的節奏下，身體難免會吃不消。

矢板明夫表示，看到12日的情況，也讓人想起高市最尊敬的政治前輩安倍晉三。安倍在政治生涯中曾2次因健康問題辭去首相職務，分別是在2007年和2020年。這對很多支持者而言，都是非常遺憾的事情。日本政治史上，領導人因健康原因中途退場的例子並不少，因此外界對高市的健康格外關心。

矢板明夫直言，對台灣而言，高市的角色可說相當重要。她長期主張深化台日合作，在安全、經濟與價值理念等問題上態度明確。最近台灣行政院長卓榮泰訪問日本，被認為具有一定外交意義，而日本方面能夠安排相關交流，也被認為與高市政府的支持有關。

矢板明夫說，在今日印太局勢快速變化的背景下，台日之間的互信與合作越來越重要。日本的穩定領導，也關係到整個地區的局勢。因此看到12日的新聞，很多人希望高市只是短暫疲勞，能夠好好休息並早日恢復。畢竟，日本需要一位健康的領導人，而台日關係的發展，也同樣期待她繼續努力推動。

