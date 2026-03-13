為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    批小哈米尼是「革命衛隊魁儡」 納坦雅胡：伊朗已經不一樣了！

    2026/03/13 08:34 即時新聞／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡強調「伊朗已經不是以前的伊朗」，已經不像以前那樣構成威脅，同時納坦雅胡也批評伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼是伊朗伊斯蘭衛隊的「魁儡」。（歐新社）

    美國與以色列對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，目前仍持續空襲伊朗。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12日在記者會中強調「伊朗已經不是以前的伊朗」，已經不像以前那樣構成威脅，同時納坦雅胡也批評伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）是伊朗伊斯蘭衛隊（IRGC）的「魁儡」。

    綜合外媒報導，納坦雅胡在記者會中提到，以色列已經殺死前任獨裁者哈米尼，而新任獨裁者小哈米尼是伊斯蘭革命衛隊的魁儡，「就連公開露面都做不到」。被問到是否會針對小哈米尼採取行動，納坦雅胡則是拒絕透露以色列的任何計畫或情報。

    納坦雅胡指出，以色列軍方已經重創伊朗及其「代理人」，並大幅削弱了他們的能力，以色列將持續致力於完成這項任務。納坦雅胡表示，黎巴嫩真主黨便是這些「代理人」其中之一，以軍對黎巴嫩的空襲行動一直以真主黨為目標，目前也考慮對黎巴嫩南部發動地面軍事行動。

    至於以軍的行動是否會促使伊朗民眾推翻政權，納坦雅胡表示，這點他無法保證，「你可以把人引到水邊，但你不能強迫他喝水」，以色列會創造最佳條件，讓他們有機會走上街頭，最後這個政權會有機會從內部被推翻，「我們都希望這個政權垮台」。

    納坦雅胡強調，即使伊朗政權不垮台，也會變得比以前虛弱許多，「伊朗已經完全不一樣了，它不再像以前那樣構成威脅，它已經不再是以前那個無所不能、無人能對抗的龐然大物了」。

