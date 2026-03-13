曾兩度遭北京制裁 傳魯比歐將隨川普訪中

《南華早報》報導指出，魯比歐預計將會隨川普一同訪問中國，而其中令人關注的是魯比歐過去曾兩度被中國制裁，而中國方面並未明確表示是否會「豁免」。（美聯社）

美國總統川普預計本月底訪問中國，《南華早報》13日報導指出，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）預計將會隨川普一同訪問中國，而其中令人關注的是魯比歐過去曾兩度被中國制裁，而中國方面並未明確表示是否會「豁免」。

《南華早報》引述消息人士說法，指出魯比歐先前曾被邀請訪中，但他似乎興趣不大，直到最近才開始表現出訪中意願，而魯比歐出席川普的訪中行程，可能有助於緩解圍繞著川普訪中的一些問題。

《南華早報》報導指出，魯比歐2020年在擔任參議員期間兩度遭到中國制裁，首先是針對美國因新疆人權問題制裁官員一事做出回應，因此被中國制裁，第二次則是美國針對2019年香港反送中抗議活動後，對中國、香港官員祭出制裁後，魯比歐再度遭受制裁。魯比歐同時也是首位遭中國制裁的「現任美國國務卿」。

中國方面尚未說明是否會取消對魯比歐的制裁，但中國外交部在去年1月被問及此事時表示，中美官員之間保持高層溝通有其必要。魯比歐2月曾被問到「中國是否會解除制裁，讓你能與川普一同訪問中國」，當時他回答：「等我去的時候就知道了。」

魯比歐自2010年當選美國參議員以來，就以對美國對手採取鷹派立場而聞名，包括對中國、伊朗和古巴，他曾將中國形容為對美國利益的威脅，而在許多中國認為敏感的議題上，他也直言不諱，包括新疆人權問題、台灣問題及香港問題，魯比歐都曾為此發聲。

消息人士認為，魯比歐長期以來對中國持強硬立場，這也是他對訪問中國有所猶豫的另一原因，因為他可能不想被外界視為在對中立場上軟化。

