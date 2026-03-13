為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    免費盜版A片網站MissAV隔一天就復活 挑釁喊「感謝新北市」

    2026/03/13 10:08 即時新聞／綜合報導
    知名盜版AV網站「Miss AV」驚傳網域被新北市政府封鎖，許多老司機紛紛在社群平台上崩潰哀號。（圖擷取自Miss AV網站）

    知名盜版AV網站「Miss AV」驚傳網域被新北市政府封鎖，許多老司機紛紛在社群平台上崩潰哀號。（圖擷取自Miss AV網站）

    知名盜版AV網站「Miss AV」驚傳網域被新北市政府封鎖，許多老司機紛紛在社群平台上崩潰哀號「詐騙不抓抓A片」，如今該網站公布新網域，並囂張公告「感謝新北市」，挑釁意味濃厚。

    知名盜版AV網站「Miss AV」先前在掃蕩盜版的行動中被關閉，不久後火速回歸，昨日該網站的網域被新北市政府封鎖，網站上寫著「此網域涉違反性侵害犯罪防治法，經新北市政府、新北府社家第1152377969號函命令封鎖，若您對於本封鎖行為有疑義，請與新北市政府的官方電子郵件地址聯繫。」

    Miss AV目前已經更換網域並重新上線，新網域的網站上寫著「感謝新北市，所有台灣AV免廣告」。

    ☆自由時報電子報提醒您，檢舉仿冒專線︰0800-016-597☆

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    知名盜版AV網站「Miss AV」公布新網域，並囂張公告「感謝新北市」，挑釁意味明確。

    知名盜版AV網站「Miss AV」公布新網域，並囂張公告「感謝新北市」，挑釁意味明確。

