情蒐捷克友台政要不利資料 中國記者涉間諜將送審

捷克警方在1月逮捕中國官媒「光明日報」駐布拉格記者楊藝明。捷媒披露，楊藝明長期以記者身分作掩護蒐集情報，例如蒐集參議長維特齊（見圖）、前眾議艾達莫娃等友台政要的不利資料。（資料照）

捷克警方在1月逮捕中國官媒「光明日報」駐布拉格記者楊藝明。捷媒披露，楊藝明長期以記者身分作掩護蒐集情報，例如蒐集參議長維特齊、前眾議艾達莫娃等友台政要的不利資料。此案目前正朝司法程序推進，亦牽動一名在中國服刑的捷克學生是否有機會返國。

捷克警方於1月17日清晨拘留中共黨媒「光明日報」駐布拉格記者楊藝明，隨後楊藝明被控「為外國勢力從事未經授權活動」。

請繼續往下閱讀...

目前這起案件有更多細節與進展曝光。據捷克週刊Respekt 12日報導，楊藝明實際上為中國國家安全部（MSS）工作，並以記者身分作為掩護。捷克安全情報局（BIS）長期對楊藝明進行嚴密監控。

Respekt報導指出，當這名中國間諜楊藝明在布拉格被逮捕後，捷克政府同時採取預防措施，將部分捷克人士從中國境內撤離，以防他們被當作人質。

捷克安全情報局在一場機密簡報中向捷克國會議員表示，這名間諜涉及蒐集3名與台灣議題密切相關的捷克人士的不利資料，包括參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）、前眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），以及知名捷克漢學家羅然（Olga Lomová）。

報導指出，中國情報機構的目的是蒐集可用於勒索或施壓這些親台灣領袖的資料。這名男子每月2次前往中國駐布拉格大使館，向中方人員上交他蒐集到的情報。

捷克檢察官對目前掌握的證據相當有信心，預計案件將在3至4個月內進入法院審理程序。據捷克刑法，針對未經授權為外國勢力工作，意圖威脅捷克憲政、主權、領土完整、國防或安全者，基本刑期可達5年。這起間諜案是這項法條生效以來首宗起訴案例。

Respekt同時指出，此案也可能影響一名在中國服刑的捷克公民命運。這名捷克學生2019年在中國被捕，並被中國法院以毒品販運罪判處12年徒刑，目前仍在服刑。

外界認為，北京可能希望以這名學生作為可能的交換籌碼，但相關安排要等這起記者間諜案審判後才可能發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法