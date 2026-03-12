8000萬沉船金幣下落不明！尋寶人拒說藏在哪 坐牢10年終獲釋

美國深海探險家湯普森於1989年11月，展示從「中美洲號」沉船中打撈出的一枚面額50美元先驅者金幣。（美聯社檔案照）

美國73歲深海探險家湯普森（Tommy Thompson）因拒絕交代500枚沉船金幣的下落，遭法院判處藐視法庭並關押近10年後，日前已從聯邦監獄獲釋。法官裁定，繼續將他關在牢裡已失去「強制吐實」的效果。

《美聯社》報導，湯普森曾是美國探險界的英雄。1988年，他利用水下機器人，在南卡羅來納州外海的大西洋海底，成功尋獲於1857年沉沒的「中美洲號」（S.S. Central America）蒸汽船。這艘被稱為「黃金船」的沉船載滿加州淘金熱時期的黃金，其中包括極具歷史與收藏價值的「先驅者金幣」（pioneer gold pieces），這類金幣由19世紀私人鑄幣廠鑄造，如今在收藏市場價值極高。

當打撈出的部分黃金以約5000萬美元售出後，當年提供資金的投資人控告湯普森未依約分配利潤。2012年，聯邦法院命令他出庭交代另外500枚、當時價值約250萬美元的失蹤金幣下落，但他卻選擇逃亡。直到2015年，美國法警才在佛羅里達州一間飯店內，將化名躲藏的他逮捕歸案。

堅稱忘記寶藏位置 日罰3萬無限期關押

自2015年被捕後，湯普森因拒絕配合法院交出金幣，一直面臨民事藐視法庭的指控。法院每天對他處以1000美元（約新台幣3萬1800元）罰款，並將他無限期關押，直到他願意吐露實情為止。然而，湯普森在法庭上始終堅稱，金幣被放在中美洲貝里斯（Belize）的一個信託基金裡，但他已經沒有任何紀錄，也「忘記了」確切位置。

儘管美國聯邦法律通常將藐視法庭的監禁期限限制在18個月，但湯普森仍被關押了近10年。加州硬幣交易商曼利（Dwight Manley）受訪時直言，為了一場商業糾紛坐牢10年實在不合理。如今湯普森雖然重獲自由，但仍處於法院監管之下，累積高達330萬美元（約新台幣1億490萬元）的罰款並未一筆勾銷，投資人提出的民事訴訟仍在進行。

加州黃金行銷集團人員正在實驗室檢視一枚從「中美洲號」沉船中打撈出的金幣。該船於1857年遭遇颶風沉沒，船上載有大量加州淘金熱時期的珍貴黃金。（美聯社檔案照）

