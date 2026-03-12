為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中斷6年！中國、北韓跨境列車恢復運行 首班列車抵平壤

    2026/03/12 18:10 國際新聞中心／綜合報導
    3月12日北京火車站內，旅客手持「北京-平壤」橫幅，站在開往平壤的K27次列車前。（法新社）

    3月12日北京火車站內，旅客手持「北京-平壤」橫幅，站在開往平壤的K27次列車前。（法新社）

    一列自中國遼寧省丹東市出發的國際旅客列車，12日抵達北韓首都平壤，象徵中國與北韓兩國之間，因新冠疫情而中斷六年的跨境鐵路客運服務正式恢復。此舉被視為兩國逐步恢復人員往來、加強基礎設施連結的重要一步。

    中國官媒新華社報導，該列車已於當天抵達平壤市中心的火車站。此前，南韓聯合新聞通訊社記者曾目擊，列車跨越鴨綠江上的「中朝友誼橋」，進入北韓境內。

    根據目前公布的營運安排，北京至平壤的國際列車於3月12日自北京出發，全程行車時間約24小時41分鐘，途經中國東北並在邊境城市丹東停靠，預計於翌日抵達平壤。該路線每週雙向運行四天，分別為週一、週三、週四及週六。此外，丹東至平壤的短程國際列車則採每日雙向對開。首班列車於12日上午10時自丹東發車，並於當地時間傍晚6時07分抵達平壤。

    在票務方面，北京至平壤線目前僅對持有商務簽證的旅客開放購票。北京一間旅行社表示，首班列車車票已售罄，但3月18日的班次仍有餘票。

    中國與北韓國際旅客列車服務自2020年新冠疫情爆發後全面停駛。疫情期間，北韓長期維持嚴格的邊境管制措施，僅在有限情況下允許外國人入境，例如經官方安排的俄羅斯旅行團。

    中國外交部發言人表示，中國與北韓是「友好鄰邦」，恢復跨境客運列車，有助於促進兩國人民之間的人員往來與交流。中方也支持雙方進一步加強溝通，逐步便利相關交流。

    除鐵路交通外，中國與北韓之間在疫情期間中斷的部分航班亦已逐步恢復。北韓國家航空公司高麗航空自2023年起重新開通往返中國的航線，目前每週二與週六提供北京與平壤之間的定期航班服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播