共機13天沒擾台引外媒關注 CNN：原因令人費解

示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

國防部今（12日）公布，自昨（11日）上午6時至今日上午6時止，偵獲中共軍機5架次及共艦6艘，其中有3架次軍機逾越台海中線，進入北部及西南空域，打破13天沒有「共機擾台」的局面。對此，《美國有線電視新聞網（CNN）》指出，這是台灣開始公開每日軍事數據以來，中國空中活動暫停時間最長的一次，這種安靜既引人注目又令人費解。

開源資料平台PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）告訴《CNN》，依解放軍在台週邊的活動而言，這與近期歷史上看到的任何事情截然不同，自台灣國防部2020年開始公布這些數據以來，相關趨勢一直是一路上升、持續增加，而現在這段短暫的下降期，也許今天已經結束，也可能還沒，代表著這種模式出現非常重大的變化。

自2月27日至昨日為止，台灣已經連續13天沒有共機騷擾，不過6日有出現短暫例外，當時在台灣防空識別區西南角發現了兩架飛機，但分析人士表示，整體趨勢仍與近年來中國軍事活動穩定增加的事態截然不同。

有些分析師認為是北京方面在避免習近平與美國總統川普會晤時加劇緊張情勢；也有人認為是以伊戰火及其對全球能源市場的潛在影響；還有人認為是因為正值中國的全國兩會期間，在過去軍事活動有時會在兩會期間放緩。

