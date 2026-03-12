為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗無差別攻擊持續！ 杜拜住宅大樓遭無人機砸出大洞爆火舌

    2026/03/12 17:49 即時新聞／綜合報導
    杜拜雲溪港一棟豪華住宅大樓，被疑似伊朗的無人機砸出大洞。（路透）

    杜拜雲溪港一棟豪華住宅大樓，被疑似伊朗的無人機砸出大洞。（路透）

    中東戰火升溫，伊朗為報復美國、以色列，對波斯灣鄰國連日進行無差別攻擊，當中包括作為中東經濟金融中心、世界主要客運及貨運樞紐的阿聯杜拜。昨天和今天該城市又接連遭受無人機攻擊，杜拜豪華濱水住宅開發區「杜拜雲溪港」（Dubai Creek Harbour）1棟住宅大樓，被硬生生砸出大洞，相關畫面在網上瘋傳。

    綜合外媒報導，杜拜官方今天證實，杜拜雲溪港1棟酒店式住宅大樓凌晨遭無人機擊中，並引發一場火災。網上瘋傳的影片可以看到，大樓部分樓層起火，火勢集中在1至2間公寓，大樓外牆被無人機砸出大洞，牆體碎片掉落到下方街道。

    官方指出，事發第一時間即迅速撤離建築內的居民，所有人員均安全，沒有人受傷，火勢也在沒多久後受到控制。據報導，涉事無人機可能來自伊朗。

    杜拜雲溪港一棟豪華住宅大樓，被疑似伊朗的無人機砸出大洞。（法新社）

    杜拜雲溪港一棟豪華住宅大樓，被疑似伊朗的無人機砸出大洞。（法新社）

    大樓遇襲後一度發生火警。（圖翻攝自X平台）

    大樓遇襲後一度發生火警。（圖翻攝自X平台）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播