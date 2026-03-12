伊朗無差別攻擊持續！ 杜拜住宅大樓遭無人機砸出大洞爆火舌

杜拜雲溪港一棟豪華住宅大樓，被疑似伊朗的無人機砸出大洞。（路透）

中東戰火升溫，伊朗為報復美國、以色列，對波斯灣鄰國連日進行無差別攻擊，當中包括作為中東經濟金融中心、世界主要客運及貨運樞紐的阿聯杜拜。昨天和今天該城市又接連遭受無人機攻擊，杜拜豪華濱水住宅開發區「杜拜雲溪港」（Dubai Creek Harbour）1棟住宅大樓，被硬生生砸出大洞，相關畫面在網上瘋傳。

綜合外媒報導，杜拜官方今天證實，杜拜雲溪港1棟酒店式住宅大樓凌晨遭無人機擊中，並引發一場火災。網上瘋傳的影片可以看到，大樓部分樓層起火，火勢集中在1至2間公寓，大樓外牆被無人機砸出大洞，牆體碎片掉落到下方街道。

官方指出，事發第一時間即迅速撤離建築內的居民，所有人員均安全，沒有人受傷，火勢也在沒多久後受到控制。據報導，涉事無人機可能來自伊朗。

杜拜雲溪港一棟豪華住宅大樓，被疑似伊朗的無人機砸出大洞。（法新社）

大樓遇襲後一度發生火警。（圖翻攝自X平台）

