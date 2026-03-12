引國際關注！台灣女童澀谷被撞登《衛報》 探討日本詭異怪象

「台灣女童於東京澀谷遭撞倒」事件，近日登上國際媒體《衛報》。（取自《衛報》）

日前在台灣社群引起高度憤慨的「台灣女童於東京澀谷遭撞倒」事件，近日登上國際媒體《衛報》（The Guardian）。該報導深入探討日本社會特有的「撞人魔（Butsukari Otoko）」現象，指出這種針對弱勢者、外國觀光客的惡意衝撞，背後隱藏著日本現代社會的集體壓力與偏差的性別動態。

《衛報》今日報導，貼出該段影片表示，這原先是一段溫馨的旅遊錄影。畫面中，一名來自台灣的小女孩在澀谷著名的「全向十字路口」開心比出勝利手勢，不料下秒竟遭一名戴著口罩的女子從後方蓄意猛撞，女孩當場重心不穩摔倒在地。襲擊者得手後毫無悔意，直接疾步如飛離開現場。

報導指出，該影片在Instagram已累積破百萬次觀看。受害女童的母親向《衛報》坦言，當時無意間拍下了這段「恐怖的一幕」，並感嘆日本頻繁發生這類情況。儘管女兒幸無大礙，但她也提到，自己在網路上竟遭到部分網民指責「不該在路中央拍照」，她對此澄清自己並未違反交通規則，且是參考了東京觀光局（Go Tokyo）網站上「可站在路口拍照」的官方建議。

報導說明，這種「惡意撞人」現象（Butsukari）自2018年起在日本引發關注，最著名的案例是在新宿車站蓄意衝撞多名女性的男性。東洋大學犯罪心理學教授桐生正幸分析，這類行為是現代社會壓力的病態反映。

桐生指出，在傳統「男尊女卑」觀念仍根深蒂固的環境下，部分男性或生活不順遂者，因面對未來的不確定性而喪失自信，進而將挫折感宣洩在被他們視為「弱勢」的對象上，尤其是女性與幼童。他們通常會挑選擁擠場所下手，因為能輕易隱入人群，被警察抓捕的風險極低，「這對他們來說是一種低風險的排解壓力手段。」

隨著日本旅遊業爆炸式成長，大批外國遊客為了在澀谷、京都等熱門景點拍攝「完美照片」而駐足，確實引發部分當地人的不滿與躁動。報導分析，這類社會摩擦可能加劇了「撞人魔」的攻擊傾向。

雖然此次推倒台灣女童的加害者為女性，但專家認為其心理機制大同小異。這起事件再度提醒赴日旅遊的民眾，在享受美景之餘，對於擁擠人流中蓄意靠近的「惡意撞擊」仍需保持警覺。

