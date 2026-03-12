為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍再度動用巨型鑽地彈？衛星照曝伊朗最嚴防核設施被打出3大洞

    2026/03/12 17:20 即時新聞／綜合報導
    伊朗核設施「塔勒坎2號」在戰前使用混凝土加固頂部（左），不過最新衛星照發現建物頂部被打出3大洞（右），疑似美軍動用巨型鑽地彈。（法新社，合成圖）

    伊朗核設施「塔勒坎2號」在戰前使用混凝土加固頂部（左），不過最新衛星照發現建物頂部被打出3大洞（右），疑似美軍動用巨型鑽地彈。（法新社,合成圖）

    美軍疑似再度動用GBU-57巨型鑽地彈來轟炸伊朗地下核設施！伊朗帕欽（Parchin）基地的核設施「塔勒坎2號」（Taleghan 2）建物在戰前進行加固防禦，不過衛星照顯示，「塔勒坎2號」建物出現3個非常巨大且精準的撞擊點，其特徵與去年6月美軍空襲伊朗時，使用GBU-57巨型鑽地彈轟炸伊朗主要鈾濃縮基地納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordow）類似。

    外國軍聞網站《The War Zone》報導，美國衛星影像巨頭Vantor（前身為Maxar Technologies）最新衛星照曝光，一處長期被認為與伊朗核計畫相關的設施「塔勒坎2號」已遭到打擊。

    衛星照顯示，「塔勒坎2號」在戰前使用混凝土加固頂部，隨後又覆蓋土壤，伊朗其他關鍵設施也被觀察到進行加固或封閉的措施，但沒有任何地方像「塔勒坎2號」一樣加固得如此徹底。這可能要迫使美軍使用更強大的鑽地型武器，以提高深入地下並徹底摧毀該設施的機率。

    最新衛星照顯示，「塔勒坎2號」建物頂部出現3個非常巨大且精準的撞擊點，目前仍不清楚美軍攻擊「塔勒坎2號」使用的是哪種武器，但這些撞擊點的特徵，大致與去年6月「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）在福爾多與納坦茲核設施被空襲後的狀況相似。

    在那次行動中，美軍B-2匿蹤轟炸機向福爾多投下12枚GBU-57巨型鑽地彈，並向納坦茲投下另外2枚，也是GBU-57首次投入實戰；對於媒體詢問，中央司令部拒絕置評。

