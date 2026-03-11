哈米尼之子淪傀儡？ 消息人士曝「革命衛隊正全面掌控伊朗」

伊朗消息人士透露，伊斯蘭革命衛隊強行推舉哈米尼之子穆吉塔巴接班，儼然已全面掌控局勢。（路透資料照）

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日命喪美以空襲。消息人士透露，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）無視務實派擔憂，強行推舉哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班，認為穆吉塔巴相比哈米尼更加容易掌控，將支持革命衛隊的強硬政策。

《路透》引述伊朗菁英階層消息人士說法報導，革命衛隊本就實力強大，自戰爭開始以來，其影響力更是與日俱增，強行推舉哈米尼之子接班，並迅速壓制了伊朗政治和宗教界的質疑聲浪。

與此同時，反對穆吉塔巴就任最高領袖的部分人士擔憂，截至10日晚間，即穆吉塔巴當選後近48小時，他仍未發表任何公開聲明。這場戰爭已造成逾千名伊朗人喪生。

3位伊朗菁英消息人士、1名改革派前官員，以及另1名政府內部人士均證實，革命衛隊一手策劃穆吉塔巴當選，這可能導致伊朗對外採取更強硬立場，並在國內實施更嚴厲的鎮壓措施。

其中2人稱，他們擔心伊斯蘭革命衛隊對體制的掌控力進一步擴大，最終導致伊斯蘭共和國轉變成「只被一層宗教合法性薄紗遮掩的軍事國家」。2人補充，這將削弱本已萎縮的支持基礎，並減少應對複雜威脅的彈性空間。

1名菁英消息人士表示，伊朗現在就是被革命衛隊掌控。已故最高領袖哈米尼曾有能力約束革命衛隊，促使其意見與體制內政治、宗教界人士的觀點保持平衡。如今，即使新任領導人能以健康的身體狀態親自掌舵，未來革命衛隊在重大決策上仍可能握有最終決定權。

對此，華府中東研究所高級研究員亞歷克斯·瓦坦卡（Alex Vatanka）表示：「穆吉塔巴的地位歸功於革命衛隊，因此他無法像他的父親那樣，擁有至高無上的權力。」

路透稍早報導指出，儘管遭受美國與以色列空襲，折損多位重要人物，伊朗伊斯蘭革命衛隊仍能夠牢牢掌權、指揮戰場、執行預定應變計畫，並決定戰爭戰略和目標。

英國倫敦政經學院（LSE）的傑吉斯（Fawaz Gerges）分析：「對他們（革命衛隊）來說，這是一場生死之戰，這是全面戰爭。他們認為自己處於生死存亡關頭。他們將不惜拖所有人下水。」

