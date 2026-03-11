打臉川普？商船天天求護航遭拒 美海軍：荷姆茲海峽風險太高

傳出航運業多次向美國海軍提出護航請求都遭到拒絕，軍方給出的理由是目前的遇襲風險過高。（路透）

伊朗戰火持續，美國總統川普曾稱考慮派遣美國軍艦護航通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的商船，以確保重要能源運輸航道安全，不過傳出航運業多次向美國海軍提出護航請求都遭到拒絕，軍方給出的理由是目前的遇襲風險過高。

據《路透》報導，美國川普近日反覆強調，美國已準備好在必要時護送油輪穿越荷姆茲海峽。9日川普表示：「如有需要，美國海軍及其合作夥伴將護送油輪穿越海峽。我希望不需要這麼做，但如果需要，我們會一路護送他們通過。」美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也稱，軍方已開始研究潛在的護航方案，以備獲令執行。

請繼續往下閱讀...

不過有3名知情的匿名航運業人士表示，美國海軍與航運及石油行業代表定期舉行簡報會，並在會中明確表示目前無法提供護航。

消息人士指出，在電話會議中，航運業幾乎每天都提出派遣海軍護航穿越海峽的要求。其中一名消息人士稱，海軍在週二簡報會上立場依舊堅定，強調只有在攻擊風險降低後，才可能實施護航。對此，五角大廈未立即回應置評請求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法