    國際

    精準打擊畫面曝！美軍中央司令部：已摧毀16艘伊朗布雷艦艇

    2026/03/11 09:32 即時新聞／綜合報導
    美國軍方10日證實，已在荷姆茲海峽附近摧毀16艘伊朗布雷船艦。（圖擷自U.S. Central Command X）

    中東戰爭影響，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運已幾乎停擺。伊朗近日進一步在荷姆茲海峽布設水雷，美國軍方10日證實，已在這條關鍵水道附近摧毀16艘伊朗布雷船艦。

    美軍中央司令部（CENTCOM）10日在社群媒體平台X發文表示，「美軍3月10日摧毀多艘伊朗海軍艦艇，包括荷姆茲海峽附近的16艘布雷船。」貼文附上的影片顯示，多艘伊朗艦艇遭飛彈攻擊後爆炸。

    美軍中央司令部稍早也在X發布擊毀多艘伊朗船艦的影片，並表示美軍正積極削弱德黑蘭在海上的投射力量，以及騷擾國際航運的能力。「多年來，伊朗軍隊一直威脅著對美國、區域和全球安全繁榮而言至關重要水域的航行自由。」

    美國總統川普（Donald Trump）同天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文稱，「如果伊朗已在荷姆茲海峽布設了任何水雷，雖然我們目前沒有這樣的報告，我們要求他們移除，立刻移除！」他提及，如果德黑蘭堅持這麼做將面臨軍事後果，但未提供更多細節。

