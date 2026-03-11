精準打擊畫面曝！美軍中央司令部：已摧毀16艘伊朗布雷艦艇

美國軍方10日證實，已在荷姆茲海峽附近摧毀16艘伊朗布雷船艦。（圖擷自U.S. Central Command X）

中東戰爭影響，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運已幾乎停擺。伊朗近日進一步在荷姆茲海峽布設水雷，美國軍方10日證實，已在這條關鍵水道附近摧毀16艘伊朗布雷船艦。

美軍中央司令部（CENTCOM）10日在社群媒體平台X發文表示，「美軍3月10日摧毀多艘伊朗海軍艦艇，包括荷姆茲海峽附近的16艘布雷船。」貼文附上的影片顯示，多艘伊朗艦艇遭飛彈攻擊後爆炸。

請繼續往下閱讀...

美軍中央司令部稍早也在X發布擊毀多艘伊朗船艦的影片，並表示美軍正積極削弱德黑蘭在海上的投射力量，以及騷擾國際航運的能力。「多年來，伊朗軍隊一直威脅著對美國、區域和全球安全繁榮而言至關重要水域的航行自由。」

美國總統川普（Donald Trump）同天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文稱，「如果伊朗已在荷姆茲海峽布設了任何水雷，雖然我們目前沒有這樣的報告，我們要求他們移除，立刻移除！」他提及，如果德黑蘭堅持這麼做將面臨軍事後果，但未提供更多細節。

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 10, 2026

U.S. forces are degrading the Iranian regime's ability to project power at sea and harass international shipping. For years, Iranian forces have threatened freedom of navigation in waters essential to American, regional and global security and prosperity. pic.twitter.com/gIBN02mowh — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 10, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法