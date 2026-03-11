西藏抗暴67周年 捷克參議院掛西藏旗 提案反對中國干涉達賴喇嘛繼任

今年3月10日適逢西藏抗暴日67週年，捷克參議院當天也在懸掛出西藏旗以響應「西藏抗暴日」，提醒世人西藏人權議題。（圖擷自捷克參議院網站）

中國長期打壓西藏戕害人權，今年3月10日適逢西藏抗暴日67周年，捷克參議院當天也在懸掛出西藏旗以響應「西藏抗暴日」，提醒世人西藏人權議題。參議院副議長瑟特蘿娃與「西藏之友小組」更提出一項決議，反對中國長期施壓與干涉西藏人自主選擇達賴喇嘛。

根據捷克參議院新聞稿，支持西藏自由的參議員團體「西藏之友小組」，在參議院副議長瑟特蘿娃（Jitka Seitlová）的領導下，於10日提出「反對中國長期施壓與干涉西藏人民自主選擇達賴喇嘛」決議草案，主張第15世達賴喇嘛的選舉權應掌握在西藏人民手中，而非中國政府，反對中國長期施壓與干涉西藏人自主選擇達賴喇嘛，試圖非法掌握第14世達賴喇嘛繼任權的行徑。

瑟特蘿娃表示：「由中國中央政府選擇並批准西藏人民的宗教領袖，與世界人權宣言和聯合國決議背道而馳。對宗教自由的干涉令人想起1989年前我們所經歷的極權時代。共產黨不斷重複這些應受譴責的行徑，但這也給我們帶來希望，我們相信信仰的自由意志最終必將獲勝。」

參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席盧基斯卡（Jiří Růžička）表示：「參議院長期捍衛人權與自由，當它們遭受侵犯時，我們不能保持沉默。中國政府試圖干涉達賴喇嘛的繼任人選，我們認為這是對西藏人民宗教自由不可接受的干預。參議院各委員會將審議這項決議草案，並深知保護這些原則是民主社會的基本價值。」

捷克自2021年起，每年會將西藏旗懸掛在捷克參議院大樓，以紀念西藏民族起義的「西藏抗暴日」，提醒世人西藏人權議題。西藏旗是西藏人民在非暴力抗議中使用的最鮮明象徵之一，在西藏懸掛旗幟可能面臨長達數年的監禁。

捷克參議院副議長瑟特蘿娃與「西藏之友小組」提出一項決議，反對中國長期施壓與干涉西藏人自主選擇達賴喇嘛。（圖擷自Jitka Seitlová臉書）

