    潛逃菲國亡命製毒85歲通緝犯張文忠 今押返服刑接受法律制裁

    2026/03/11 12:31 記者邱俊福／台北報導
    毒品通緝犯張文忠今自菲律賓馬尼拉機場押返歸案。（記者邱俊福翻攝）

    以高齡85歲的製毒通緝犯張文忠，10年前利用高雄地院判刑定讞前的空窗期，搭機潛逃菲律賓後，重操就業，遭菲國緝毒單位逮捕，服刑至上月期滿，為防止他出獄後潛逃他國，刑事警察局國際科駐菲聯絡官經跟菲律賓移民局積極協調下，預定今天下午押返歸案服刑，接受法律制裁。

    警方調查，2014年，高雄地檢署指揮下在屏東縣滿州鄉查獲一處以「芬納西泮」管制藥品製毒的安毒工廠，查扣大批製毒原料、成品，並逮捕製毒師張男送辦；張男於2016年10月訴訟期間，搭機潛逃菲律賓，隔年3月高雄地院判刑5年6個月定讞，隨後發布通緝。

    張男潛逃菲律賓後，仍從事毒品相關生意，2018年10月遭菲國緝毒單位在馬尼拉查獲當時市價千萬元的3 公斤安毒，經法院判刑後服刑至上個月期滿。刑事局前已請菲律賓執法機關協助緝捕，為防止張男潛逃他國，駐菲組迅速提供張嫌相關資訊，並請求菲律賓移民局於偵審後遣返我國避免潛逃。

    經駐菲律賓代表處積極敦促菲方儘速完成驅逐出境作業，菲方同意安排於今天配合我國執行人犯遣返作業，由移民秘書協助遣送，刑事局派員偕同法務部調查局駐菲律賓聯絡官，共同押解張男回台歸案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

