疑機械故障 首都客運三總內湖院區轉彎撞樹釀10人受傷

1輛首都客運公車在轉彎進入內湖三總醫院公車站時，疑似因為機械故障失控撞上路旁路樹。（記者鄭景議翻攝）

台北市內湖區三軍總醫院院區今日上午發生1起公車撞路樹意外。1輛首都客運公車在轉彎進入醫院公車站時，疑似因為機械故障失控撞上路旁路樹，導致司機及乘客共10人受到輕微碰撞傷。內湖分局警方獲報到場處置，因事故地點位於醫院院區，受傷人員隨即被送往三總急診室救治，所幸均無大礙。

內湖分局調查，今日上午8時5分許，該輛首都客運公車正載送乘客進入三總院區。當公車準備轉彎進入公車站牌停靠時，車輛突然發生機械故障，導致駕駛無法正常操控轉向，車頭直接撞擊路側路樹。強大撞擊力造成車頭受損，車內乘客也因劇烈震動發生碰撞。

請繼續往下閱讀...

事故發生後，包括司機在內的10名人員均出現輕微挫傷與碰撞傷。由於案發地點就在醫院內部，院方第一時間啟動急救機制，並與警消配合將10名傷者送往三總急診室就醫。警方對司機進行初步詢問，確認其精神狀況正常。

警方表示，由於本起事故發生地點屬於三總院區內，為非道路範圍，警方在現場完成採證並紀錄，待傷者傷情穩定後，將依規定開立非道路範圍事故證明文件。首都客運站長目前已趕抵現場處理後續賠償與車輛移置事宜。

1輛首都客運公車在轉彎進入內湖三總醫院公車站時，疑似因為機械故障失控撞上路旁路樹。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法