為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    勾上同事人夫、辯牽手為測試男方 小三與人夫判賠

    2026/03/11 11:50 記者王俊忠／台南報導
    李姓男子與公司王姓女同事被李男妻子察覺有婚外情告上法院，李、王兩人辯解無此事，但台南地院法官調查認定兩人互動往來超乎一般異性友人關係，判李、王須連帶賠十萬元給李男妻子。（資料照，記者王俊忠攝）

    李姓男子與公司王姓女同事被李男妻子察覺有婚外情告上法院，李、王兩人辯解無此事，但台南地院法官調查認定兩人互動往來超乎一般異性友人關係，判李、王須連帶賠十萬元給李男妻子。（資料照，記者王俊忠攝）

    T姓人妻控訴李姓丈夫的公司王姓女同事，明知李男是她的先生，涉從2024年8月到2025年11月互傳曖昧訊息、照片，並有相約出遊牽、勾手親密行為。李、王兩人辯稱牽手是在測試李男是否會害羞；王還說李個性陰柔，兩人是姊妹情。台南地院調查認為兩人互動已逾一般友人界限，判李、王要連帶賠10萬元給T女。

    李男辯說，與王女是單純朋友關係，與王女會牽手，是兩人要手對手碰一下做簡單測試，測試他是不是會害羞？結果是不會；至於兩人會面有勾手，是當天兩人一起外出吃晚餐，王女有喝酒、走路不穩，基於安全考量、才稍微扶著王女手臂，不是親密動作。王女的說法跟李男口徑相同。

    法官根據T女舉出李、王兩人相互傳送曖昧對話訊息與照片、相約單獨出遊及牽、拉、勾手等行為的照片、兩人LINE對話紀錄、行車紀錄器檔案等物證，可見兩人從2024年8月間起已頻繁互傳訊息與彼此照片、合照，多次單獨相約外出用餐、逛街。

    此外，兩人也坦承有短暫牽手情事與勾手臂的肢體接觸，李男還在妻子回家時以LINE對王女說「老婆回來了，我先刪囉」，兩人往來互動已超乎一般異性友人的正常社交關係，兩人辯解不足採信，考量原、被告各自社會地位、經濟等條件，判李、王兩人連帶賠償10萬元給T女，還可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播