勾上同事人夫、辯牽手為測試男方 小三與人夫判賠

T姓人妻控訴李姓丈夫的公司王姓女同事，明知李男是她的先生，涉從2024年8月到2025年11月互傳曖昧訊息、照片，並有相約出遊牽、勾手親密行為。李、王兩人辯稱牽手是在測試李男是否會害羞；王還說李個性陰柔，兩人是姊妹情。台南地院調查認為兩人互動已逾一般友人界限，判李、王要連帶賠10萬元給T女。

李男辯說，與王女是單純朋友關係，與王女會牽手，是兩人要手對手碰一下做簡單測試，測試他是不是會害羞？結果是不會；至於兩人會面有勾手，是當天兩人一起外出吃晚餐，王女有喝酒、走路不穩，基於安全考量、才稍微扶著王女手臂，不是親密動作。王女的說法跟李男口徑相同。

法官根據T女舉出李、王兩人相互傳送曖昧對話訊息與照片、相約單獨出遊及牽、拉、勾手等行為的照片、兩人LINE對話紀錄、行車紀錄器檔案等物證，可見兩人從2024年8月間起已頻繁互傳訊息與彼此照片、合照，多次單獨相約外出用餐、逛街。

此外，兩人也坦承有短暫牽手情事與勾手臂的肢體接觸，李男還在妻子回家時以LINE對王女說「老婆回來了，我先刪囉」，兩人往來互動已超乎一般異性友人的正常社交關係，兩人辯解不足採信，考量原、被告各自社會地位、經濟等條件，判李、王兩人連帶賠償10萬元給T女，還可上訴。

