重提高市早苗「台灣有事言論」 王毅怒轟：日本有何資格插手？

中國外交部長王毅。（歐新社）

中國外交部長王毅今（8）日在中國「兩會」記者會上，再度針對日本高市早苗去年11月重提的「台灣有事」議題，進行猛烈批判與抗議，甚至狠嗆「日本有什麼資格插手？」來砲轟日本政府，同時再次重申各國必須遵守「一個中國原則」，才能穩定台海和平，以及聲稱「國際社會反對台獨分裂的立場越鮮明」。

綜合日媒報導，日本記者今日在中國外長記者會上提問，指出去年中國曾對高市早苗的「台灣有事」發言提出強烈抗議，中日關係也因此惡化，但今年2月高市早苗贏得眾議院大選後，日本政府表示始終開放對話窗口，中方對雙方的發展有何期待？王毅則以「中日關係走向何方，取決於日方的選擇」來回應，接著對日本政府展開一連串批鬥怒罵。

王毅先是搬出去年是「中國抗日戰爭勝利80週年」一事，怒轟日本政府在如此特殊的年份，非但沒有深刻反省過去走過的錯誤道路，還試圖再次插手干預曾經侵略殖民的台灣事務，「日本的現職領導人竟然聲稱，台灣有事就構成日本的『存亡危機事態』，可以據此行使所謂集體自衛權。眾所周知，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提。」

王毅控訴，「台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？」他宣稱，日本此舉令人聯想到當年日本軍國主義曾以「存亡危機事態」為藉口對外發動侵略，「不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮，日本要向何處去？」

今年的「台灣議題」由港媒記者進行提問，王毅再度重申中國立場，直言「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅線不容逾越或踩踏」、「絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」。

此外，王毅還宣稱，事實一再證明，國際社會反對台獨分裂的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定就越有保障。

