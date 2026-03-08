為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    王毅稱台灣絕無可能成為國家 陸委會：堅定維護ROC

    2026/03/08 14:30 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會強調，我們堅定維護中華民國的自由與民主，我們更相信，維持和平現狀、追求更好生活，才是兩岸人民最大利益所在。（資料照）

    陸委會強調，我們堅定維護中華民國的自由與民主，我們更相信，維持和平現狀、追求更好生活，才是兩岸人民最大利益所在。（資料照）

    中國「兩會」召開之際，中國外長王毅今日在外交主題記者會上聲稱，台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家。陸委會強調，我們堅定維護中華民國的自由與民主，我們更相信，維持和平現狀、追求更好生活，才是兩岸人民最大利益所在。

    王毅聲稱，台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件都已將台灣地位牢牢鎖定。任何在國際上製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都注定失敗。

    王毅指出，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。事實一再證明，國際社會反對「台獨」分裂的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定就越有保障。

    王毅宣稱，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅線不容逾越或踩踏。我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去。解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。

    陸委會對此表示，我們堅定維護中華民國的自由與民主，我們更相信，維持和平現狀、追求更好生活，才是兩岸人民最大利益所在。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播