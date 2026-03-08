王毅稱台灣絕無可能成為國家 陸委會：堅定維護ROC

陸委會強調，我們堅定維護中華民國的自由與民主，我們更相信，維持和平現狀、追求更好生活，才是兩岸人民最大利益所在。（資料照）

中國「兩會」召開之際，中國外長王毅今日在外交主題記者會上聲稱，台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家。陸委會強調，我們堅定維護中華民國的自由與民主，我們更相信，維持和平現狀、追求更好生活，才是兩岸人民最大利益所在。

王毅聲稱，台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件都已將台灣地位牢牢鎖定。任何在國際上製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都注定失敗。

王毅指出，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。事實一再證明，國際社會反對「台獨」分裂的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定就越有保障。

王毅宣稱，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅線不容逾越或踩踏。我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去。解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。

陸委會對此表示，我們堅定維護中華民國的自由與民主，我們更相信，維持和平現狀、追求更好生活，才是兩岸人民最大利益所在。

