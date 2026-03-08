台海紅線踩不得？ 王毅兩會強硬表態：台灣是核心利益中的核心

中國外交部長王毅 8日在全國人大記者會上，重申台灣問題是中國核心利益中的核心，並強調國際社會對一中原則已形成共識。（歐新社）

中國外交部長王毅 8日在全國人大外長記者會上，針對台海局勢釋出強硬訊號。他重申台灣問題是中國「核心利益中的核心」，並警告北京絕不會允許任何力量將台灣從中國分裂出去。王毅同時宣稱，國際社會對「一個中國原則」已形成壓倒性共識，並將台海不穩定的根源歸咎於民進黨政府推動「台獨」。

據《南華早報》報導，王毅在記者會上強調，台灣問題純屬中國內政，也是中方核心利益所在，這是一條不可逾越的紅線。他聲稱：「台灣是中國的一部分，從來不是、現在不是、將來也絕不可能成為一個國家。」

王毅進一步表示，台灣在80多年前就已「光復」，回歸中國版圖。他引用《開羅宣言》、《波茨坦公告》及聯合國大會第 2758號決議等文件，宣稱這一系列國際法律文件已確立台灣地位，任何試圖在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」的圖謀註定失敗。

針對台海緊張局勢，王毅將矛頭指向台灣執政黨。他批評民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。王毅聲稱：「事實一再證明，國際社會反對『台獨』分裂的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定越有保障。」

王毅最後總結，國際社會已形成堅持一個中國原則的「壓倒性共識」，越來越多國家選擇與中國站在一起，明確反對台獨並支持中國統一。他強調，解決台灣問題、實現完全統一是歷史進程，順應者將站在歷史正確的一邊。

