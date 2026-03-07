為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「布希號」傳加入戰局！美軍3航艦集結中東 最大火力包圍伊朗

    2026/03/07 15:53 即時新聞／綜合報導
    尼米茲級航空母艦「布希號」已經在美國本土完成部隊訓練，傳將赴中東加入對伊朗戰事。（路透）

    尼米茲級航空母艦「布希號」已經在美國本土完成部隊訓練，傳將赴中東加入對伊朗戰事。（路透）

    美、以「史詩怒火行動」進入第二週，傳出美軍將派出第3艘航空母艦打擊群前往中東，預估尼米茲級航空母艦「布希號」（USS George H.W. Bush）在完成部隊訓練後，加入對伊朗戰事；同時原先部署在東地中海的「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦已經穿越蘇伊士運河，進入紅海。

    美國《海軍學會新聞網》（USNI News）報導，「布希號」航空母艦5日已經完成綜合部隊訓練演習，這項演習是所有航母打擊群在獲得國家任務部署前必須完成的演訓；《福斯新聞》（Fox News）爆，「布希號」將前往中東，加入對伊朗的戰事，是美國在伊朗附近地區部署的第3艘航艦。

    美國海軍5日公布原先部署在東地中海的「福特號」（USS Gerald R. Ford）與護航驅逐艦穿越蘇伊士運河，進入紅海。

    「布希號」預計將通過大西洋前往東地中海，接手「福特號」南下的空缺，分析師指出，這將是美國首次同時向中東地區部署3艘核動力航空母艦，這將意味著該地區將集中最大火力。

    原先部署在東地中海的「福特號」航空母艦與護航驅逐艦穿越蘇伊士運河，進入紅海。（路透）

    原先部署在東地中海的「福特號」航空母艦與護航驅逐艦穿越蘇伊士運河，進入紅海。（路透）

