主動降溫！伊朗臨時領導委員會批准暫停攻擊波斯灣鄰國

伊朗總統裴澤斯基安表示，該國臨時領導委員會已批准暫停對鄰國發動攻擊，除非伊朗遭到鄰國的攻擊。（路透）

在美以聯軍對伊朗展開空襲後，伊朗的反擊行動不僅攻擊以色列，也鎖定波斯灣鄰國，導致區域局勢極度緊張，多國關閉領空，國際油價飆升。不過，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日表示，該國臨時領導委員會已批准暫停對鄰國發動攻擊，除非伊朗遭到鄰國的攻擊。

《路透》報導，伊朗在過去幾日利用無人機和彈道飛彈攻擊位於卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼及巴林等國的目標，理由是這些國家設有美軍基地或被視為美國和以色列的盟友。然而，這種「無差別」攻擊引起鄰國憤怒並揚言反制，戰略家更指出伊朗誤判情勢，將鄰國進一步往美以陣營推。

請繼續往下閱讀...

在此情況下，由總統裴澤斯基安、司法總長，以及憲法監護委員會（Guardian Council）其中1位法學專家組成、以暫時代替被擊斃的哈米尼行使最高領袖職權的伊朗「臨時領導委員會」，在7日做出決定，批准暫停對鄰國發動攻擊，除非伊朗遭到鄰國的主動攻擊。

此舉被視為試圖緩和與波斯灣阿拉伯國家的關係，避免更多鄰國直接捲入衝突，並為可能的調停騰出空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法