為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    主動降溫！伊朗臨時領導委員會批准暫停攻擊波斯灣鄰國

    2026/03/07 15:52 編譯孫宇青／綜合報導
    伊朗總統裴澤斯基安表示，該國臨時領導委員會已批准暫停對鄰國發動攻擊，除非伊朗遭到鄰國的攻擊。（路透）

    伊朗總統裴澤斯基安表示，該國臨時領導委員會已批准暫停對鄰國發動攻擊，除非伊朗遭到鄰國的攻擊。（路透）

    在美以聯軍對伊朗展開空襲後，伊朗的反擊行動不僅攻擊以色列，也鎖定波斯灣鄰國，導致區域局勢極度緊張，多國關閉領空，國際油價飆升。不過，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）7日表示，該國臨時領導委員會已批准暫停對鄰國發動攻擊，除非伊朗遭到鄰國的攻擊。

    《路透》報導，伊朗在過去幾日利用無人機和彈道飛彈攻擊位於卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼及巴林等國的目標，理由是這些國家設有美軍基地或被視為美國和以色列的盟友。然而，這種「無差別」攻擊引起鄰國憤怒並揚言反制，戰略家更指出伊朗誤判情勢，將鄰國進一步往美以陣營推。

    在此情況下，由總統裴澤斯基安、司法總長，以及憲法監護委員會（Guardian Council）其中1位法學專家組成、以暫時代替被擊斃的哈米尼行使最高領袖職權的伊朗「臨時領導委員會」，在7日做出決定，批准暫停對鄰國發動攻擊，除非伊朗遭到鄰國的主動攻擊。

    此舉被視為試圖緩和與波斯灣阿拉伯國家的關係，避免更多鄰國直接捲入衝突，並為可能的調停騰出空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播