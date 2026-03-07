伊朗無人機攻勢棘手！ 美國緊急請求烏克蘭支援

澤倫斯基去年初赴白宮會見川普時，曾遭川普斥責對美國的援助不夠感激，但隨著美軍如今必須應對伊朗無人機攻勢，美方反過來請求烏方支援。（美聯社檔案照）

美國總統川普向來對烏克蘭提出的各種戰事支援要求表示不滿，但在攻擊伊朗並遭遇伊朗大量無人機反擊後，他反過來向烏克蘭提出緊急請求，要求在應對無人機方面提供支援。

《華盛頓郵報》6日報導，由於伊朗無人機群突破美國的防空系統，並襲擊中東各地的目標，多年來一直遭受類似襲擊的烏克蘭，被要求支援美國及其夥伴。

烏克蘭總統澤倫斯基5日在社群平台Ｘ表示：「我們收到美國的請求，希望我們提供具體的支持，以保護自身免於伊朗無人機系統侵擾。」澤倫斯基表示，烏克蘭的顧問和裝備將很快前往波斯灣地區，因為「烏克蘭會幫助那些協助我們確保安全的夥伴」。

對澤倫斯基而言，這是一個難得的機會，讓他能夠提供援助，即便規模很小。1年前，他曾在白宮橢圓形辦公室會見川普時，因「無計可施」地請求美國支持，且未能表達足夠的感激之情，而遭到川普嚴厲批評。

然而，更廣泛來看，美國提出的請求引發外界質疑。美國及其波斯灣盟友似乎對伊朗的報復性無人機攻擊準備不足？畢竟伊朗早在過去4年裡大量囤積數千架致命的「見證者」（Shahed）自殺式無人機。

卡內基國際和平基金會俄羅斯軍事專家馬西科特（Dara Massicot）直言：「如果你正計畫對『見證者』無人機的供應商伊朗發動戰爭，卻對『見證者』數量眾多且難以攔截感到驚訝，那說明你根本沒關注過相關情況。」馬西科特表示，美軍未能妥善將烏克蘭作戰經驗制度化，因此美國及其盟友「在危機時刻須向烏克蘭求救」。

一位美國官員承認美國已提出請求，但表示尚不清楚是在當前軍事行動前或軍事行動開始後提出，「雙方就如何合作，以及如何從他們的經驗中獲益進行溝通」。

與此同時，美國軍方官員和獨立分析人士表示，美國及其盟友的防空系統已挫敗伊朗絕大多數的無人機襲擊，美國和以色列對伊朗境內的空襲摧毀關鍵的無人機發射場，但少數突破盟軍防禦的伊朗無人機也造成美軍士兵傷亡和重大損失。

美國官員表示，迄今唯一一起針對美軍的致命攻擊是無人機襲擊科威特的軍事戰術作戰中心，造成6名美軍士兵死亡。在另一起事件中，2架無人機突破沙烏地阿拉伯的防禦，襲擊美國駐利雅德大使館，摧毀位於頂層的中央情報局（CIA）設施，但沒有造成人員傷亡。

無人機攻擊的其他目標包括美國海軍第五艦隊在巴林的通訊設備、杜拜棕櫚島的豪華飯店，以及位於賽普勒斯的英國軍事基地等。沙烏地阿拉伯最大的煉油廠之一和卡達一個液化天然氣主要碼頭，在無人機襲擊後均被暫時關閉。這些攻擊的成功，都令川普政府官員感到惱火。

