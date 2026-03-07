美智庫：美以空襲重創伊朗 習近平「東升西降」敘事遭質疑

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中東和平與安全中心資深研究員里布亞（Zineb Riboua）5日發表「中國亂了陣腳」文章，認為美以空襲伊朗已讓中南海陷入混亂，中國領導人習近平的「東升西降」敘事更受到質疑。（路透）

美國和以色列2月28日聯手對伊朗發動空襲，殲滅伊朗最高領袖哈米尼，美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中東和平與安全中心資深研究員里布亞（Zineb Riboua）當日曾發表「伊朗問題的關鍵在中國」一文，分析美以此次行動的目的，5日里布亞再度發表「中國亂了陣腳」（

China is Scrambling）文章，認為這場戰爭已讓中南海陷入混亂，中國領導人習近平的「東升西降」敘事更受到質疑。

文章說，中南海的高層們通常不會輕易慌亂。他們憑藉著耐心穩健的治國之道、精心構建的模糊外交政策，以及旨在抵禦外部衝擊的經濟體系，賦予了北京領導層非凡的抗擊動盪能力。然而，美以聯合發起的「史詩之怒」軍事行動，這場旨在摧毀伊朗軍事體系的空襲，卻在中國權力走廊引發了1種不同尋常的局面：明顯可見的混亂。

習近平正焦頭爛額。對1個將個人形象建立在戰略定力和長遠眼光之上的領導人來說，當前的時刻是極其危險的。這並不是因為中國面臨直接的軍事威脅，而是因為因應波斯灣危機的每1種可能選擇，都會讓北京陷入自身矛盾的陷阱。

文章寫道，「史詩之怒」軍事行動對習近平是1場災難，有3大原因。首先是伊朗這個制衡力量消失了。2021年，習近平告訴黨內高級官員「東升西降」，美國是「當今世界最大的亂源」，而中國正進入戰略機遇期，伊朗是這個論點的核心。

北京需要1個桀驁不馴的德黑蘭將華盛頓牽制在波斯灣地區，以維持1條免受制裁的能源走廊，最重要的是，以此作為美國實力有其限制的活生生的例證 。中共的「必然性教條」（dogma of inevitability）的整個架構，正是建立在伊朗能夠挺住的基礎之上，但「史詩之怒」軍事行動在短短1個下午就徹底摧毀了這個基石。

其次，習近平的敘事正在從內部瓦解。他對14億人講述的故事－－美國是一個正在衰落、無法進行決定性力量投射的大國－－與過去72小時發生在德黑蘭的事件並不相符。官媒可以壓制相關畫面，審查員可以清除微博上的內容，但最關鍵的那些群體——軍事規劃者、外交政策專家、以及靠解讀弦外之音謀生的各級官員——清楚地知道他們看到了什麼。如果關於伊朗的敘事是錯的，那麼接下來不可避免的問題就是：他（習近平）對其他事情的判斷是否曾經正確過？

第三，能源情勢對北京不利。去年，中國每天從伊朗購買138萬桶石油，吸納了伊朗出口總量的80%以上。中國總石油進口量的一半都要經過荷姆茲海峽。隨著伊朗最高領袖哈米尼的死亡，且伊朗軍事領導層被削弱，波斯灣地區的戰略平衡已明顯向沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國傾斜，而這2個國家與美國的能源聯繫正在加強。中國過去的說辭非常簡單，也只關乎交易：我們買你們的石油，絕口不提及人權議題。但如今波斯灣產油國已感受到美國安全保證的保護，而這項保證也已在電視直播中得到證實，中國先前的說辭已不再奏效。

習近平在如何表態上所面臨的問題，可能比其戰略問題更嚴重，因為根本沒有好答案 。如果北京支持空襲，它將失去「全球南方」的支持。如果北京譴責空襲，它將把中國的威望與1個已死的政權捆綁在一起，並冒著激怒川普政府的風險，而後者剛剛通過實際行動證明了它絕不虛張聲勢。

因此，北京選擇了僅剩的選項：躲在聯合國背後。（中國外交部發言人）毛寧稱這次擊殺是「對主權的嚴重侵犯」。這番措辭聽起來強硬，但「一帶一路」沿線國家都在看著，他們目前所看到的是1個不知所措的超級大國正在照本宣科，而美國的航母卻在完成真正的打擊行動。

北京面臨的真正棘手處境在於，伊朗的整套報復策略原本旨在懲罰華盛頓，但由於每種武器的地理位置和經濟效益，最終造成的損害卻落在了中國身上。伊朗瞄準波斯灣國家的飛彈，恰好威脅到中國企業在該地區投入數十億美元建設的石油基礎設施和港口設施。

北京陷入迷失的最明顯跡象就是缺乏行動：沒有緊急峰會，沒有外交斡旋，也沒有軍事重新部署，哪怕已有1名中國公民在德黑蘭的交火中喪生，且有300多名公民被迫撤離。面對美國近幾十年來規模最大的軍事行動，北京的全部回應竟然只是1場記者會。

習近平把10年的外交政策押注在哈米尼頂住美國壓力的能力上，但這個賭注並沒有帶來回報。「史詩之怒」軍事行動旨在摧毀伊斯蘭共和國，但也可能暴露了個令人不安的真相：中國在中東的影響力之所以持久，只是建立在「沒有人會質疑它」的假設之上，而中南海方面對此心知肚明。

