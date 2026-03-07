為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗新任領袖人選　白宮：美情報機構正在檢視名單

    2026/03/07 05:30 中央社

    美以持續攻打伊朗之際，美國總統川普表示，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選。白宮發言人李威特今天指出，美國政府情報機構正在檢視一份名單，為了美國的最佳利益，伊朗不應再由「激進的恐怖政權」領導。

    美國和以色列聯手攻擊伊朗邁入第7天，這項軍事行動已造成多名伊朗領導高層喪命，包括伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。川普（Donald Trump）昨天接受美媒訪問表示，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選，並說無法接受哈米尼的兒子，「我們希望有個能為伊朗帶來和諧與和平的人選」。

    對於美國是否已有伊朗最高領袖的候選人名單，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天接受媒體聯訪時表示，美國政府的情報機構正在檢視一份名單，但她不願透露更多資訊。

    她說，為了美國的最佳利益，伊朗不應再由一個「激進的恐怖政權領導」，該政權不僅高喊「美國去死」，還在擁有核武的秘密野心上對美國及全世界撒謊。

    李威特指出，川普不希望看到這樣的局面，「他希望關注並介入伊朗新任領導人的遴選」。

    此外，川普今天稍早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美方不會與伊朗達成協議，除非伊朗「無條件投降」，並在之後選出「優秀且可被接受的」領導人。

    被問及「無條件投降」的定義，李威特回應表示，川普意思是他作為美國的三軍統帥，當他判定伊朗不再對美國構成威脅且美國對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）目標已完全實現時，伊朗基本上就處於無條件投降的狀態。（編輯：徐睿承）1150307

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播