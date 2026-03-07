中國社會抗爭暴增5成 「零工經濟」這類抗議最常見

中國青年失業加劇，迫使大量青年勞動力轉向「零工經濟」，成為外送車手。（圖取自網路）

根據陸委會最新一期的「大陸情勢季報」指出，國際非政府組織「自由之家」旗下的「異言網」發布最新數據，指2025年第3季蒐集到中國發生1392起民眾抗議事件，較2024年同期增加約5成。抗議者多為工人、小企業主和村鎮居民等，最主要原因是經濟問題，去年底各地外送員集體抗爭事件頻傳。

報告指出，中國經濟持續放緩，導致大量農民工失業返鄉，但是原有土地已被徵用或流轉，農村不再成為城市資本經濟的緩衝，農民工失去最後的生存依託。

每年加劇的青年失業，迫使大量青年勞動力轉向「零工經濟」，成為外送車手。目前中國外送員數量已突破1400萬人，「內卷」競爭已達極限，這個龐大群體既缺乏勞動保障，又面臨平台演算法、物業保全管制、交通執法等多重壓力，即使是一點小衝突，也很容易爆發大規模抗爭，2025年12月下旬接連發生多起外送員集體抗議事件。

「異言網」的追蹤資料顯示，截至2025年11月底，已經蒐集到661起農村抗爭事件，比2024年全年增加約70%。許多地方政府面臨嚴重財政危機，加上經濟放緩，地方政府更頻繁地徵用農村土地、推行殯葬改革等措施增加收入，與居民利益產生直接衝突。

縣級以下的基層政府由於財政困難，普遍拖欠公務員工資，包括警察在內的執法人員收入缺乏保障，維穩經費不足，嚴重削弱威權體制末端的社會控制能力，也為抗爭活動提供空間。

報告指出，因為社會抗爭增加，跨年維穩各地取消慶祝，反映出中共當前治理體系的深層矛盾，取消跨年活動的決策過程與實施揭示當前中國大陸社會控制機制的運作邏輯，官方擔憂的並非單純的人群踩踏的安全問題，更重要的是大規模人群聚集可能引發的政治風險。

疫情期間的「白紙運動」，對中共官方造成強大的衝擊，對於人群聚集的管控更加嚴格。疫後經濟下行、民怨累積，跨年夜這種各大城市自然聚集的人潮，容易成為情緒宣洩的出口，一旦有人喊出反政府口號，恐將一發不可收拾。

