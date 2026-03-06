資深協作峰哥魂斷北大武山 消防、義勇特搜送「雲霧裡的揹行者」最後一程

十多人輪流揹負「峰哥」遺體，助送最後一程。（民眾提供）

登山界小有名氣、被稱為「峰哥」的蔡姓協作，今天揹物資前往北大武山檜谷山莊，途中疑失足跌落陡峭山谷，協勤救援訊息經披露，搜救大隊義消也放下手邊工作趕往，不過搜救到蔡男時他已魂斷山谷，10多人團隊輪流把他揹下山，義勇特種搜救大隊感傷發文，「任務結束了，謝謝雲霧裡的揹行者」。

這起山難發生在今天上午約9時15分左右，當時蔡男與其它協作一如往常揹物資上山，當走到2K處時，走在前方的協作突然聽見「東西掉落的聲音」，立刻回頭卻已不見蔡男，隨後發現蔡男失足掉落約有90公尺深的陡峭山谷，趕緊報警求助，屏東消防局在上午9時17分獲報後，立即派遣來義分隊、新埤分隊、泰武分隊、潮州分隊、特搜大隊、萬丹分隊前往救援，並在約12時30分接觸到蔡男，但蔡已無生命跡象，一行10多人輪流把蔡男遺體揹下山，約在下午5時完成任務，助送他走完最後一程。

而義勇特搜協勤群組也出現協勤訊息，其中「是一位高山協作員」的字眼，讓平時就常接觸到協作的義勇特搜，立即放下手邊工作，以最快的速度集結出動救援，也有許多人是在工作結束後自行前往協勤，除希望以最快速速度到達現場救出傷者外，更是希望山神能夠眷顧他。

參與搜救行動的成員說，今天山上雖然沒有下雨，但霧很濃，有可能是視線不好導致不慎失足，由於協作發生山難算少見，這是他遇過的首起協作事故，他並透露，蔡姓協作在登山界小有名氣，曾在去年參加揹媽祖上北大武的活動接觸過，認為他是個很熱心的人。

屏東義勇特種搜救大隊也在臉書發文哀悼，指高山協作員是登山不可或缺並極為重要角色，是高風險辛苦且偉大的工作，更是守護登山客的無名英雄，以往特搜大隊及轄區消防分隊上山救援必要時，也都要仰賴高山協助員的專業，感謝「峰哥」多年來的協助，「任務結束了，雲霧裡的揹行者」。

