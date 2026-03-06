總統觀看台日交流賽 維安人員竟竊走6顆簽名球被送辦

2026台日棒球國際交流賽，2月27日下午賽事，台灣隊以1比5敗給日本火腿鬥士。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德上月赴大巨蛋觀看「台日棒球國際交流賽」，賽前江姓維安勤務人員進行場地安檢時，於休息室角落見有6顆棒球，包括人氣啦啦隊員「峮峮」等簽名球，竟順手拿回家，受害公司報警，警方通知江姓現役軍人到案，他主動歸還，仍被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

該交流賽事在2月25日至2月28日在台北大巨蛋舉行，由日本職棒福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士將來台和中華隊、中信兄弟、味全龍進行連續4天的交流戰。

警方調查，總統賴清德因要觀看27日下午的賽事，上午9時許負責總統維安的勤務人員，便先前往大巨蛋進行場地安全檢查，以及人員行走動線等，期間江姓維安人員勘查賽事協辦的一家行銷公司休息室時，見角落有6顆棒球，涉嫌直接取走；本月1日該公司行銷企劃人員發現棒球短少6顆後，晚間向三張犂派出所報案。

警方據報經調監視器追查，發現鎖定軍職的江姓維安勤務人員涉案，3日通知他到案說明，他主動歸還取走的6顆棒球，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

