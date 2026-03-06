為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不爽「泡泡瑪特」排太久 奧客手搖飲潑臉女店員 法院認犯強暴侮辱罪

    2026/03/06 23:26 記者王捷／台南報導
    許男到台南市新光小北門店泡泡瑪特專櫃，因不滿久候竟朝店員潑飲料，法官認定屬施加「物理力」，將公然侮辱變更為處罰更重的強暴侮辱罪，判處拘役30日。（記者王姝琇翻攝）

    許男到台南市新光小北門店泡泡瑪特專櫃，因不滿久候竟朝店員潑飲料，法官認定屬施加「物理力」，將公然侮辱變更為處罰更重的強暴侮辱罪，判處拘役30日。（記者王姝琇翻攝）

    許姓男子不爽到泡泡瑪特專櫃排隊太久，竟當眾拿手上的手搖飲朝店員臉部潑灑，原本台南地檢署以公然侮辱罪起訴，但台南地方法院認許男犯強暴侮辱罪，用處罰更重的法令，判他處拘役30日，全案可上訴。

    去年10月間，新光小北門開幕不久，許男前往泡泡瑪特專櫃時，與女店員發生激烈爭執，許男心生不滿，竟一路尾隨女店員走向櫃檯，在雙方隔著櫃檯對話時，接著突然舉起右手的手搖飲料，朝女店員臉部猛力潑灑，女店員不甘受辱，到警五分局報案。

    許男到案否認犯行，辯稱當時只是想往前嚇唬對方，是不慎卡到櫃檯塑膠擋板才導致飲料灑出，但法官勘驗監視器畫面狠狠打臉，發現許男因用力過猛，不僅將飲料潑向女店員，更撞擊擋板使其晃動，連收銀機告示牌也被撞落。

    檢方原依公然侮辱罪嫌起訴，但法院說明，刑法中的「強暴」是指對他人身體行使物理力，不以實際接觸為限，只要足以貶損他人社會評價就會成立，許男在商場朝人潑臉，客觀上屬極度輕蔑且逾越合理忍受範圍，因基本事實同一，依法變更為強暴侮辱罪，且許男犯後始終否認犯行、毫無悔意，依法判處拘役30日，可易科罰金。

    律師林育弘指出，刑法309條第一項的公然侮辱罪多指言語上，最重判拘役或9000元以下罰金，但如果施加物理力，例如曾有抗議民眾對前總統馬英九丟鞋子，或用吐口水、潑穢物等方式侮辱，可能構成強暴侮辱罪，付出的法律代價比單純動口更高，罰金上限提高至1萬5000元，最重更面臨1年以下有期徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播