不爽「泡泡瑪特」排太久 奧客手搖飲潑臉女店員 法院認犯強暴侮辱罪

許男到台南市新光小北門店泡泡瑪特專櫃，因不滿久候竟朝店員潑飲料，法官認定屬施加「物理力」，將公然侮辱變更為處罰更重的強暴侮辱罪，判處拘役30日。（記者王姝琇翻攝）

許姓男子不爽到泡泡瑪特專櫃排隊太久，竟當眾拿手上的手搖飲朝店員臉部潑灑，原本台南地檢署以公然侮辱罪起訴，但台南地方法院認許男犯強暴侮辱罪，用處罰更重的法令，判他處拘役30日，全案可上訴。

去年10月間，新光小北門開幕不久，許男前往泡泡瑪特專櫃時，與女店員發生激烈爭執，許男心生不滿，竟一路尾隨女店員走向櫃檯，在雙方隔著櫃檯對話時，接著突然舉起右手的手搖飲料，朝女店員臉部猛力潑灑，女店員不甘受辱，到警五分局報案。

許男到案否認犯行，辯稱當時只是想往前嚇唬對方，是不慎卡到櫃檯塑膠擋板才導致飲料灑出，但法官勘驗監視器畫面狠狠打臉，發現許男因用力過猛，不僅將飲料潑向女店員，更撞擊擋板使其晃動，連收銀機告示牌也被撞落。

檢方原依公然侮辱罪嫌起訴，但法院說明，刑法中的「強暴」是指對他人身體行使物理力，不以實際接觸為限，只要足以貶損他人社會評價就會成立，許男在商場朝人潑臉，客觀上屬極度輕蔑且逾越合理忍受範圍，因基本事實同一，依法變更為強暴侮辱罪，且許男犯後始終否認犯行、毫無悔意，依法判處拘役30日，可易科罰金。

律師林育弘指出，刑法309條第一項的公然侮辱罪多指言語上，最重判拘役或9000元以下罰金，但如果施加物理力，例如曾有抗議民眾對前總統馬英九丟鞋子，或用吐口水、潑穢物等方式侮辱，可能構成強暴侮辱罪，付出的法律代價比單純動口更高，罰金上限提高至1萬5000元，最重更面臨1年以下有期徒刑。

