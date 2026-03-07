台中深夜連兩震 網熱議「怪地震」：震央在七期？

台中昨深夜接連發生兩起地震，有網友根據氣象署公布的經緯度推算，猜測震央可能就在台中七期附近，引發網路議論。（圖擷自氣象署）

台中昨（6日）深夜接連發生兩起地震，有網友根據氣象署公布的經緯度推算，猜測震央可能就在台中七期附近，引發網路議論，甚至懷疑是不是有什麼沒發現的斷層帶，其他網友紛紛留言「突然間很大力頓了一下，但只有晃不到5秒，好奇怪的地震」、「頓一下還以為有炸彈」。

台中市南屯區6日晚間10時16分發生規模3.1的地震，地震深度28.3公里，台中市、彰化縣最大震度均為1級。之後在6日深夜11時14分又發生規模4.5的地震，地震深度27公里，震央位在台中市西屯區，最大震度4級在彰化縣。

請繼續往下閱讀...

地震發生後網友紛紛在氣象署臉書「報地震」及天氣相關粉專留言熱議，「覺得地板垂直跳一下」、「晃一大下的怪地震」、「像被炸到一樣突然一下」、「感覺好像從門後往門前用力晃了一大下，還以爲被撞到的樣子」、「請問氣象署，此地震是斷層活動還是板塊嗎」。

其中有網友更根據地震報告的經緯度（北緯24.16度，東經120.64度）推算，認為震央似乎在台中七期附近，網友還猜測是不是有什麼沒發現的斷層帶，直呼「罕見的震央地帶...莫非有斷層沒發現」、「第一次震央在台中西屯耶」、「一個滿臉問號的震央」、「又要發現新斷層？」、「這個『台中市政府西北西4.4公里』是不是舊址啊？我用『24.16 , 120.64』往東南方回推4.5公里正好是台中州廳」。不過這些推測仍有待氣象署等相關單位確認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法