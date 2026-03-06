美潛艦擊沉伊朗巡防艦 澳洲證實3名軍人當時在美軍艦上

美潛艦擊沉伊朗巡防艦 澳洲證實3名軍人當時在美軍艦上2026/03/06 09:43 編譯謝宜哲／綜合報導
美軍潛艦在斯里蘭卡外海擊沉伊朗巡防艦「德納號」。澳洲總理艾班尼斯今（6）日表示，當時有3名澳洲軍人在美國潛艦上。（歐新社）
美國國防部4日宣布，美軍潛艦在斯里蘭卡外海擊沉伊朗巡防艦「德納號」（IRIS Dena）。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（6）日表示，當時有3名澳洲軍人在擊沉伊朗巡防艦的美國潛艦上。
根據《法新社》報導，艾班尼斯6日接受《天空新聞》採訪時說「我可以確認，當時有3名澳洲人員在那艘潛艦上。」
艾班尼斯指出，這3名澳洲人員是根據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）國防條約進行訓練安排。該條約是1項持續數十年的國防合作協議。
艾班尼斯聲稱，根據AUKUS框架下的第三方國家安排，澳洲軍人可參與盟國潛艦行動，這種安排已沿用多年。
艾班尼斯補充，他可以確認沒有任何澳洲人員參與過針對伊朗的進攻行動。
另外在美國擊沉「德納號」後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指責美國犯下「暴行」，並警告美國將「痛心疾首」地為這一先例感到後悔。