憂中東衝突擴大 全球7大海事保險公司停保戰爭險

全球最大貨櫃運輸公司馬士基（Maersk）表示，基於安全考量，暫停通過蘇伊士運河與荷姆茲海峽。而隨著中東衝突有逐漸擴大之虞，從5日起，全球7家大型海事保險公司將停止為進入波斯灣的船舶承保戰爭險。

美國和以色列2月28日空襲伊朗，伊朗革命衛隊隨即宣布關閉荷姆茲海峽，並傳出有多艘油輪在波斯灣內遭到攻擊後，馬士基成為最新1家發表上述公告的海運集團。

馬士基指出：「我們決定未來途經曼德海峽的跨蘇伊士運河航運將暫停一段時間，也將暫停所有船舶通過荷姆茲海峽，直到進一步通知。我們的船員、船舶和客戶貨物的安全，仍是我們的優先要務。」

馬士基表示，將調整航運路線，改為繞道非洲南端的好望角，這將使得航程增加數千公里，並說將關閉在阿拉伯聯合大公國、卡達和阿曼的辦公室。

另一大型航運公司「地中海航運」（MSC）也通知其在波灣地區船舶前往指定的安全避風區，直至另行通知。

伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）2日朝以色列發射飛彈和無人機，回應伊朗最高領袖哈米尼遭暗殺，以色列之後也對真主黨控制的貝魯特南郊展開猛烈空襲，導致中東衝突擴大。

而據《彭博》看到的通知，從倫敦時間五日午夜起，如果船舶進入波斯灣、鄰近特定水域和伊朗水域，包括Gard、Skuld、NorthStandard、倫敦船東互保協會等7家大型海事保險公司將停止為其承保戰爭險。

日本主要私人保險公司「日本船主責任相互保險組合」（Japan P&I Club）也表示，該公司將從6日午夜起取消承保戰爭險，但此決定僅影響戰爭險，其他承保條件維持不變。

這種特殊形式的保險旨在保護船東和租船人免受戰爭、恐怖主義和海盜造成的第三方損失，保險費用因地而異，在地緣政治緊張時期往往會飆升。市場人士透露，波斯灣地區的保險費率近期已翻倍，達到船舶價值的0.5%左右。

全球最大的保險經紀公司Marsh的英國船舶保險業務負責人莫蒂默（Dylan Mortimer）表示：「除非發生直接針對商船的攻擊，我們估計近期波斯灣地區船舶保險的費率漲幅可能在25%至50%之間。」

