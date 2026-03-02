為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    上任不到1天！伊朗代理最高精神領袖「阿拉菲」傳被炸死

    2026/03/02 15:52 即時新聞／綜合報導
    伊朗當局昨（1）日宣布，由哈米尼親信、67歲伊朗資深神職人員阿拉菲（Alireza Arafi）暫時代理最高精神領袖的職務。（圖擷取自@pubity 社群平台「X」）

    伊朗當局昨（1）日宣布，由哈米尼親信、67歲伊朗資深神職人員阿拉菲（Alireza Arafi）暫時代理最高精神領袖的職務。（圖擷取自@pubity 社群平台「X」）

    伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日死於美國、以色列聯合空襲，伊朗當局昨（1）日宣布，由哈米尼親信、67歲伊朗資深神職人員阿拉菲（Alireza Arafi）暫時代理最高精神領袖的職務。然而今（2）日傳出，阿拉菲上任不到1天就死於以色列的最新一輪空襲。

    綜合外媒報導，據傳阿拉菲是在就職數小時後死於空襲，相關消息有待進一步查證，伊朗官方或媒體尚未回應相關消息。

    相關新聞請見：

    哈米尼接班人上任 伊朗宣布「他」代理最高精神領袖

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播