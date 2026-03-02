上任不到1天！伊朗代理最高精神領袖「阿拉菲」傳被炸死

上任不到1天！伊朗代理最高精神領袖「阿拉菲」傳被炸死2026/03/02 15:52 即時新聞／綜合報導
伊朗當局昨（1）日宣布，由哈米尼親信、67歲伊朗資深神職人員阿拉菲（Alireza Arafi）暫時代理最高精神領袖的職務。（圖擷取自@pubity 社群平台「X」）
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日死於美國、以色列聯合空襲，伊朗當局昨（1）日宣布，由哈米尼親信、67歲伊朗資深神職人員阿拉菲（Alireza Arafi）暫時代理最高精神領袖的職務。然而今（2）日傳出，阿拉菲上任不到1天就死於以色列的最新一輪空襲。
綜合外媒報導，據傳阿拉菲是在就職數小時後死於空襲，相關消息有待進一步查證，伊朗官方或媒體尚未回應相關消息。
Newly appointed interim Supreme Leader Ayatollah Arafi has reportedly been killed in an airstrike, just hours after taking the role. pic.twitter.com/poPIO3pK1J— Pubity （@pubity） March 2, 2026