    首頁 > 國際

    美重兵壓境還敢集合開會？ CNN披露斬首伊朗高層細節：哈米尼大意了

    2026/03/02 15:35 即時新聞／綜合報導
    美國媒體披露這次斬首行動更多細節，有消息人士直言，伊朗最高領袖哈米尼大意了。（歐新社）

    美國、以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，統治伊朗近40年、做為神權政體絕對權力核心的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）第一時間就被炸死，連帶許多高層都一併殲滅；美國媒體披露這次斬首行動更多細節，有消息人士直言，哈米尼大意了。

    美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，數月來，包括美國中央情報局（CIA）在內的美、以情報機構一直在秘密監控哈米尼的行蹤，掌握其日常作息、通信方式、會面對象和在遭受攻擊威脅時可能撤退的地點，等待最佳時機。

    同時也密切關注伊朗高級政治與軍事領導人動態，這些人極少與最高領袖在同一地點聚集。直到最近幾天，情報顯示哈米尼與伊朗軍政高層竟將於2月28日罕見齊聚德黑蘭一處辦公區開會。

    以色列和美國官員認為機不可失，立刻將原定夜間突襲計劃改為白天突襲。以色列時間2月28日清晨6點左右，以色列戰機在光天化日之下向建築群發動了美以協同打擊的首輪攻擊。建築群內有多名領導人所在的3個地點同時被擊中，數小時後，美國總統川普宣布哈米尼已死亡。

    《CNN》直言，目前尚不清楚，在美國已集結強大軍力且川普多次發出動武威脅的情況下，為何伊朗軍政高官仍會在市中心與哈米尼同處一地。1名以色列消息人士直言哈米尼大意了，這名極度謹慎的最高領袖可能在白天覺得自身更安全，因此放鬆了警惕。

