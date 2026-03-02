美以若未殲滅革命衛隊 分析：伊朗政權走向更強硬軍事化統治

伊朗伊斯蘭革命衛隊2月17日在荷姆茲海峽進行軍事演習。（歐新社）

美國和以色列的空襲在短短數小時內奪走伊朗最高領袖哈米尼等多位伊朗高階領袖的生命，但旨在挫敗任何推翻政府企圖的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）依然完好無損。

《華爾街日報》1日報導，革命衛隊最為人所知的是其近20萬名準軍事人員組成的武裝力量，並擁有情報部門，同時它也扮演平行政府和經濟力量的角色，主要任務是捍衛1979年革命後建立的伊斯蘭政權，並擴大在中東的影響力。除非革命衛隊被擊敗或被某種方式策反，否則它將繼續透過非法活動斂財，並幫助葉門叛軍組織「青年運動」等伊朗代理人騷擾美國及其盟友。

請繼續往下閱讀...

以色列2月28日對革命衛隊發動沉重打擊，擊斃革命衛隊司令帕克波爾、軍事委員會主席夏卡尼及其他高階官員，這表明美國正試圖削弱革命衛隊的實力。分析人士表示，攻擊革命衛隊設施可能會削弱其對基層人員的控制，並降低其鎮壓國內反對派的能力。

革命衛隊是伊朗國內的主導力量，但在與美國和以色列的對抗中，其火力明顯處於劣勢。然而，分析家和伊朗反對派領袖表示，要重創該組織，可能需要數週甚至數月的額外空襲和其他軍事行動。如果不採取行動，伊朗政權很可能繼續維持現狀，並隨著倖存下來的強硬派進一步釋放武裝力量，政權可能變得更加專制。

總部位於華府的風險諮詢公司巴夏報告（Basha Report）創始人艾爾巴夏（Mohammed Albasha）表示，哈米尼之死「加強政權內部最強硬和軍事化的勢力」但目前沒有組織嚴密的反對派準備抓住這個機會，最終的結果很可能不是改革，而是鞏固權力，更接近於一個封閉的軍事國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法