哈米尼接班人上任 伊朗宣布「他」代理最高精神領袖

哈米尼接班人上任 伊朗宣布「他」代理最高精神領袖2026/03/01 23:57 即時新聞／綜合報導
67歲的哈米尼親信艾拉費（Alireza Arafi），從今日起將與另外兩名官員合作暫時接管最高精神領袖的職務。（擷取自X@NoLimitGains）
美、以在28日發動大規模聯合空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭住所遭擊斃，伊朗官方媒體今日證實其死亡。稍早當局也聲明，將由67歲伊朗資深神職人員、同時也是哈米尼親信的艾拉費（Alireza Arafi），從今日起暫時代理最高精神領袖的職務。
綜合外媒報導，伊朗官方於今（1）日證實，最高領袖哈米尼已遇刺身亡，這起突發事件立即引發國際社會高度關注，並讓德黑蘭陷入權力真空的問題，為了維持國家運作與政權穩定，伊朗政府隨即宣布成立一個由三名高層官員組成的「過渡委員會」，正式接管原本由最高領袖行使的國家職權。
請繼續往下閱讀...
聲明指出，艾拉費（Alireza Arafi）將會以其憲法監護委員會成員的身分加入，與另外兩名成員現任總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）及最高法院首席大法官埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Ejei），三人共同管理國家行政與司法資源，確保在選出新任領袖前，政府運作能保持連貫。
根據伊朗憲法架構，在最高領袖突然離世的極端情況下，權力必須交由集體領導體制代行，以防範國內局勢動盪或外部勢力的干預。此次任命艾拉費進入委員會，被視為維持政教體系平衡的關鍵舉措。目前，全球政治分析家正密切關注此過渡委員會的後續動作，特別是他們如何協調軍方與宗教精英，以推動下一個階段的權力轉移程序。
???? IRAN JUST ACTIVATED ARTICLE 111 OF ITS CONSTITUTION— NoLimit （@NoLimitGains） March 1, 2026
For the first time in 36 years, Iran has a new face at the top.
Ayatollah Alireza Arafi. 67 years old. And most people have never heard his name.
Here’s everything you need to know about the man now running Iran:
He’s not… pic.twitter.com/HmxSxRGv1b
BREAKING: Ayatollah Alireza Arafi has been named acting Supreme Leader of Iran. pic.twitter.com/fbjuZ2CwlU— Polymarket （@Polymarket） March 1, 2026
Khamenei loyalist Alireza Arafi picked to be Iran’s new ayatollah https://t.co/8w5r59fRPI— Off The Press （@OffThePress1） March 1, 2026
Iran names interim Supreme Leader. Ayatollah Alireza Arafi will serve alongside President Masoud Pezeshkian and Judiciary Chief Gholam-Hossein Mohseni-Ejei until a permanent leader is chosen.— Tami Marler （@tamimarlerMBA） March 1, 2026
Khamenei was a speed bump.https://t.co/7pnpbFYIGx