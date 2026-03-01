為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    哈米尼接班人上任 伊朗宣布「他」代理最高精神領袖

    2026/03/01 23:57 即時新聞／綜合報導
    67歲的哈米尼親信艾拉費（Alireza Arafi），從今日起將與另外兩名官員合作暫時接管最高精神領袖的職務。（擷取自X@NoLimitGains）

    美、以在28日發動大規模聯合空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭住所遭擊斃，伊朗官方媒體今日證實其死亡。稍早當局也聲明，將由67歲伊朗資深神職人員、同時也是哈米尼親信的艾拉費（Alireza Arafi），從今日起暫時代理最高精神領袖的職務。

    綜合外媒報導，伊朗官方於今（1）日證實，最高領袖哈米尼已遇刺身亡，這起突發事件立即引發國際社會高度關注，並讓德黑蘭陷入權力真空的問題，為了維持國家運作與政權穩定，伊朗政府隨即宣布成立一個由三名高層官員組成的「過渡委員會」，正式接管原本由最高領袖行使的國家職權。

    聲明指出，艾拉費（Alireza Arafi）將會以其憲法監護委員會成員的身分加入，與另外兩名成員現任總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）及最高法院首席大法官埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Ejei），三人共同管理國家行政與司法資源，確保在選出新任領袖前，政府運作能保持連貫。

    根據伊朗憲法架構，在最高領袖突然離世的極端情況下，權力必須交由集體領導體制代行，以防範國內局勢動盪或外部勢力的干預。此次任命艾拉費進入委員會，被視為維持政教體系平衡的關鍵舉措。目前，全球政治分析家正密切關注此過渡委員會的後續動作，特別是他們如何協調軍方與宗教精英，以推動下一個階段的權力轉移程序。

