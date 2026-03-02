自家人也不挺川普！僅27％支持攻伊 逾4成共和黨人會因傷亡轉向

川普2月28日在佛州海湖莊園與閣員討論軍事行動。最新民調顯示，過半美國民眾對其動武傾向持保留態度。（路透）

路透與益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，僅27%美國成年人支持對伊朗發動軍事打擊，43%表示反對，29%未表態；約90%受訪者表示對相關行動具備基本認知，且有56%認為總統川普過於傾向動用武力。該調查於軍事行動期間完成，並在美方宣布首批人員傷亡紀錄前結束。

《路透》報導指出，認為川普過於傾向使用武力的觀點獲得87%民主黨人、60%無黨籍人士及23%共和黨人認同。雖然目前有55%共和黨人支持這場軍事行動，但該黨內有42%受訪者直言，若衝突導致美軍傷亡，將降低其支持意願。川普目前的施政滿意度已微幅下滑至39%，較2月中旬下降1個百分點。

針對經濟衝擊的調查顯示，45%受訪者表示，若美國國內汽油或原油價格上漲，將轉向降低對伊朗行動的支持。目前布蘭特原油價格已上漲10%至每桶約80美元，分析師指出，若衝突升級，油價可能進一步攀升至每桶100美元。民調專家強調，在期中選舉初選前夕，選民首要關注的議題仍是國內經濟而非外交事務。

這項調查共收集1282名美國成年人的線上意見，樣本涵蓋全美範圍。調查結果反映出美國民眾對於近期頻繁動用武力推進國家利益的作法存有疑慮，特別是在涉及委內瑞拉、敘利亞與奈及利亞等地的軍事行動後。隨著中東局勢進入不確定階段，民意對後續傷亡與物價的敏感度，將成為影響政治支持度的關鍵變數。

