以色列空襲貝魯特 回應黎巴嫩真主黨報復行動

以軍今（2）日對包括黎巴嫩首都貝魯特在內的目標發動空襲，並打擊真主黨武裝份子。（美聯社）

美國和以色列一同空襲伊朗，消滅最高領袖哈米尼後，伊朗扶持的黎巴嫩真主黨攻擊以色列以進行報復。對此以軍今（2）日對包括黎巴嫩首都貝魯特在內的目標發動空襲，並打擊武裝分子。

根據《法新社》報導，以軍2日表示，為回應真主黨砲火攻擊，已開始對黎巴嫩境內真主黨恐怖組織目標發動打擊。

《法新社》記者2日清晨在貝魯特聽到數聲巨響。黎巴嫩國家通訊社（NNA）指出，以色列對黎巴嫩全境發動空襲，貝魯特南部郊區首先遭到攻擊。

黎巴嫩國家通訊社聲稱，由於當地居民試圖逃離，貝魯特南部郊區和黎巴嫩南部地區出現「大規模流離失所」。

以軍隨後發表聲明，證實其襲擊貝魯特地區的真主黨武裝分子和黎巴嫩南部的1名武裝分子。

值得注意的是，黎巴嫩當局在美國和以色列空襲伊朗後多次表示，不希望被捲入衝突。黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）聲稱，對以色列的襲擊「不負責任且令人懷疑」。

雖然薩拉姆沒有點名真主黨，但他強調將黎巴嫩政府將採取一切必要措施制止肇事者，以保護黎巴嫩人民。

